Ana Clara Romero sostuvo que hay que acompañar al gobierno de Milei

En diálogo con Azul Media, la diputada nacional por Chubut Ana Clara Romero aseguró que la aprobación de la Ley Bases, “desde los gestual, para el Presidente de la Nación, era importante tener en un cuerpo normativo que estaba impulsando, el respaldo del cuerpo legislativo. Eso es lo importante que pasó en la semana”.

Luego, la legisladora de Juntos por el Cambio resaltó que “ahora Milei tiene la obligación de mostrar el camino” y coincidió con su par José Glinski en que el primer mandatario nacional tendrá todo el peso de la responsabilidad de levantar a la Argentina y cumplir con lo prometido durante la campaña electoral.

“Creo que mejoramos un montón la Ley Bases, tiene varias cosas interesantes y está muy conveniente para nosotros” resaltó la comodorense quien luego aseveró en el programa que se emite todos los sábados en AzM Radio que está “trabajando incansablemente para que Chubut recupere todas las obras que están paradas. Estoy esperando la discusión del presupuesto”, dijo.

“Hay que dar una fuerte discusión con Nación para tener presupuesto y eso hay que hacerlo de la mano de nuestro gobernador porque tiene que ver con una cuestión de gestión donde todos los gobernadores se tienen que sentar y reclamar tras contribuir a la Ley Bases”, manifestó Romero.

Seguidamente, resaltó que ante la falta de “prontuario de gestión”, Milei tiene un margen. “Obviamente no con el mismo entusiasmo que el primer día que asumió, ya que se van viendo cosas”, dijo la Diputada.

Situación en Comodoro Rivadavia

Por otro lado, la legisladora nacional resaltó que los vecinos de Comodoro Rivadavia le manifiestan que atraviesan momentos económicos complejos y que sintieron “el golpe” sin embargo, sostuvo que “hay mucho de herencia del gobierno anterior, que destrozo un montón con el plan platita”.

“Creo que hay que tratar de no ser pendular. No caigo en los extremos. No defiendo este gobierno, pero quería salir de lo anterior, del Kirchnerismo, que nos hizo mucho mal en lo económico y en lo cultural”, declaró en El resto es bijouterie.

Insistir y modificar

Por último, insistió que “las restricciones tienen que ser planteadas de un modo más equitativo. No me refiero solo a Ganancias, sino también a jubilados que estamos tocando un 0,3 del PBI y nos rajamos las vestiduras, pero mantenemos los privilegios de un sistema como el de Tierra del Fuego que tiene un costo de 2 puntos del PBI. Empecemos a hablar sobre números. Veamos realmente dónde están los desfasajes y a quién nos animamos a tocar y a quiénes no”.