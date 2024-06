Alicia Kirckner: «Villarruel y Bullrich son responsables de la seguridad de la gente»

Desde las 10 de la mañana, la Cámara de Senadores de la Nación inició el debate por la aprobación de la Ley de Bases, proyecto que se estima que será votado alrededor de las 18:00 de este miércoles.

Alrededor de las 14 fue el turno de hablar de la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, quien inicio su alocución haciendo una fuerte crítica por el fuerte operativo policial que se montó en las puertas del Congreso de la Nación.

“La seguridad de la gente es nuestra responsabilidad y hago responsable a la vicepresidenta (Victoria Villarroel) por lo mismo y a la ministra Bullrich por lo que pueda estar sucediendo en el Congreso. No a la violencia por favor”’ pidió.

Luego indicó que estudió con gran responsabilidad los 238 artículos que tiene la Ley de Bases: “Qué les puedo decir?”, se preguntó, sosteniendo que al leerlo vivenció el desconocimiento que tiene el Gobierno Nacional sobre el país. Sobre este punto enfatizó que no conocen el desarrollo productivo de cada lugar, y esta ley está absolutamente direccionada y no mira al país en su interior productivo.

Kirchner sostuvo que se debe representar a las 46 millones de personas que hay en el país, a ellos se les debe responder, por lo que asentó que es fundamental el diálogo, trabajar en conjunto y no con cuestiones impuestas. Pidió que el Estado Nacional se deje ayudar: “Han hecho un melange que confunde todo”, dijo sobre la Ley de Bases.

Reiteró su negativa ante las privatizaciones de las empresas del Estado, y en particular habló de YCRT. Rememoró el tormentoso paso de Taelli y su fallida inversión en el yacimiento, que decantó luego en la tragedia de los 14 mineros.

“En mi provincia también me preocupa YCRT y sus 16 mil habitantes que junta entre las ciudades linderas. No será tanto para los que se miran el obmbligo, pero están», señaló.

Por otro lado, afirmó que el abastecimiento interno es fundamental en todo lo que tiene que ver con los combustibles, pero no a precios internacionales, sino nacionales.

Ante este panorama enfatizó «no cuenten conmigo para estos atropellos ni para delegar facultades. Yo hablo de libertades que empobrecen, y son el hambre, la falta de trabajo, el no apoyo a la industria nacional, la imposibilidad de pagar los servicios públicos, el miedo a no tener salud. Me enteré de que la casta son los pobres y las ratas somos los que estamos en el Congreso”.

Finalmente sentenció: «Por Santa Cruz y cada provincia hagamos las leyes que necesitan. Esta Ley de Bases es una ley de nada”.