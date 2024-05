Una bola de fuego ilumina el cielo de España

En la madrugada de este sábado pasado, una gran bola de luz azul iluminó fugazmente el cielo en distintos puntos de la Península Ibérica. El objeto atravesó los cielos a las 00:46 a unos 45 kilómetros por segundo. Comenzó su fase luminosa a unos 100 kilómetros sobre una localidad de Badajoz y se extendió hasta desaparecer en el océano Atlántico, dejando una estela persistente. En medio de esta trayectoria, el bólido produjo un fogonazo de unos segundos que iluminó la noche con más intensidad que la propia luna.

“Es una bola de fuego o un bólido meteórico”, explica en conversación telefónica Josep María Trigo, astrónomo del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC. “Estamos hablando de una pequeña roca que pueden rondar los 20 o 30 centímetros y que toco la atmósfera en una trayectoria bastante rasante”. Estas características explican lo llamativo y espectacular del fenómeno, que ha sido visible en Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Galicia y Portugal. Decenas de usuarios de X han subido vídeos del meteoro, que se ha convertido en uno de los temas más comentados en la red social.

“Hay muchos bólidos que se producen a lo largo del año, pero no es muy común que un fragmento tan grande entre en esa trayectoria tan rasante”, confirma el experto. “Esto ha hecho que sea visible a grandes distancias, con una luminosidad intermedia entre la luna y el sol”. A estos fenómenos se les llama superbólidos, porque pueden detectarse desde el espacio.

En total, el Instituto de Astrofísica de Andalucía (también dependiente del CSIC) estima que el bólido ha recorrido unos 500 kilómetros antes de extinguirse, sin llegar a suponer en ningún momento un peligro. “La atmósfera nos protege, se desintegran y no producen meteoritos”, señala el experto. A pesar de que popularmente se hable de meteoritos, este nombre solo se da a los fragmentos que tocan la tierra. Y no parece que este sea el caso.

De hecho, el llamativo fogonazo que se ha producido, explica el experto, se debe a una especie de explosión del bólido. El objeto alcanza una sobrepresión y la roca se fractura. “Los elementos químicos se desparraman en esta fase y emiten luz mientras se desintegra el meteoroide”, apunta.

El fenómeno atmosférico ha sido registrado por los sistemas de detección del Proyecto SMART. José María Madiedo, investigador principal de este organismo, ha asegurado que este fenómeno se ha producido debido a la entrada en la atmósfera de un fragmento de roca desprendido de un cometa. Lo ha hecho a una velocidad de 161.000 kilómetros por hora, impactando a unos 122 km de altura y finalizando a una altitud de 54 km.

A nivel terrestre, el fenómeno no ha producido nada más que una enorme sorpresa. Un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha indicado a la agencia Europa Press que ha habido varias llamadas preguntando por un objeto que habría cruzado el cielo provocando un gran destello. Pocas horas más tarde, en las redes sociales, muchos han podido ver la respuesta.