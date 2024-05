Profundo malestar de taxistas por un proyecto de ordenanza de un concejal madrynense

En el comienzo de la semana, el concejal de Juntos por el Cambio Hernán Pereira presentó un proyecto para derogar la ordenanza que prohibe el desembarco de las aplicaciones de transporte en Puerto Madryn y esta iniciativa fue rechazada por los taxistas, quienes aseguran que generará grave perjuicios a los trabajadores.

En diálogo con El Diario Web, el ex titular de la Asociación de Taxistas de Madryn Edgar Sandanella criticó duramente al edil: “Tiene un total desconocimiento. No tiene idea de lo que habla, está muy desinformado acerca de las aplicaciones de transporte. No sé para que busca una app afuera si acá existen dos del servicio de taxis”.

Además, resaltó que el concejal debería haber convocado a las partes interesadas previo a presentar la propuesta en el Concejo. “Si él quería crear un debate, lo tenía que hacer antes”, dijo y luego añadió: “Habla de que está preocupado y tantas pavadas; no tiene idea de lo que son las aplicaciones de Uber o Cabify”.

Luego, consultó “¿quién regularía la tarifa de las aplicaciones? Nosotros somos un servicio público y mediante el Concejo Deliberante tenemos la regulación de una tarifa. Otra cuestión es si el Municipio está dispuesto a devolvernos la plata que nosotros invertimos cuando obtuvimos la licencia de taxis”.

De tal manera, Sandanella planteó que si Pereira pretende traer esto debe ser “para que se trabaje en iguales condiciones, si tiene pensado traer aplicaciones, nosotros vamos a solicitar que nos devuelvan la inversión realizada para estar en las mismas condiciones que las aplicaciones piratas, que lo único que hacen es perjudicar al conductor”.

Por otro lado, resaltó que en la ciudad de Mendoza, en el momento de mayor auge, había 5.100 conductores inscriPtos para hacer uso del servicio y hoy quedan 1.500, porque después no pudieron cambiar el vehículo, y porque las empresas se quedan con un 25% del bruto.

“Dijo unas barbaridades terribles. Quiero tener oportunidad de dialogar y ponerlo en conocimiento”, resaltó el taxista.

Por último, aclaró que “es una mentira que va a generar tantos puestos de trabajo. Lo que el concejal no dice es que va a destruir una fuente de trabajo que ya existe”.