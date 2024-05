Municipales de Esquel se endurecen y Taccetta busca impugnar al gremio

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste realiza este jueves su segunda jornada de retención de servicios ante la falta de acuerdo salarial con el Ejecutivo Municipal y la intimación de la Secretaría de Trabajo.

La medida cuenta con más del 90% de adhesión de los trabajadores del municipio de Esquel y con el apoyo de los diferentes gremios nucleados en la CGT Noroeste del Chubut. La protesta se lleva a cabo en el patio municipal de calle Mitre. Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento del Ejecutivo con una propuesta concreta y superadora.

Cabe mencionar que los municipales decidieron en asamblea ir una medida de fuerza tras no haber avanzado la negociación con la Municipalidad de Esquel durante los 20 días de conciliación obligatoria que dispuso la Secretaría de Trabajo y su intimación al Sindicato para que presente la certificación de las autoridades electas que se encuentra en trámite en el Ministerio de Capital Humano de Nación.

El secretario general del SOEME y ZO, Antonio Osorio, aseguró que hay un gran malestar en los trabajadores municipales no sólo por la falta de acuerdo salarial sino también por la obstrucción a la libertad sindical. “Más allá de que tenemos la inscripción gremial, que ya nos llegó, es de conocimiento público y el intendente estuvo presente en nuestra asunción, no hay ninguna ley que diga que hasta tanto venga la certificación de autoridades, el gremio está acéfalo; no existe eso”, sostuvo.

No obstante, destacó que “los trabajadores y trabajadoras municipales saben que tienen un gremio que siempre ha luchado por causas justas, nosotros entendemos que ellos perdieron la discusión y están buscando por vía administrativa impugnar al gremio, impugnar nuestra lucha, pero ese no es el camino”.