Mondino asistirá al Senado en medio de la crisis diplomática con España

En medio de la crisis diplomática con España, país que recientemente retiró a su embajadora de Argentina, la canciller Diana Mondino hará su debut en el Congreso: se presentará en el Senado ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en una reunión que se realizará el próximo martes a las 16.

Sin dudas, se espera que reciba por parte de los legisladores numerosas consultas sobre la política internacional del Gobierno, que ha tenido diferentes episodios destacados desde el arranque de la gestión de Javier Milei. Incluso también con declaraciones de la propia funcionaria, motivo por el cual en la Cámara de Diputados han pedido citarla.

La canciller asistirá en el marco de la tensión en la relación con España, desatada por los cruces entre Milei y el presidente español, Pedro Sánchez. Si bien los idas y vueltas comenzaron desde el año pasado, durante la campaña electoral, el clímax se alcanzó cuando el mandatario argentino desde la cumbre de Vox -partido de ultraderecha en España- acusó de corrupta a la esposa de Sánchez.

El conflicto escaló al punto que la embajadora María Jesús Alonso Jiménez primero fue llamada a consulta por el canciller español José Manuel Albares, para luego anunciarse su retiro definitivo, paso previo a romper relaciones diplomáticas.

Ante este hecho, Mondino intentó minimizar su impacto, al decir que los cruces entre los presidentes “son un tema interno, político” que no debería afectar la relación entre ambos países. “España es de una importancia monumental para la Argentina. Y eso es algo que no debería afectar el vínculo durante los próximos años”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, la canciller dijo que le “sorprendió” la repercusión que tuvo que Milei se refiriera a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. “Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere”, subrayó al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Las relaciones con Brasil, Colombia, China, Israel y Estados Unidos también podrían entrar en el radar de preguntas que la esperan en la Cámara alta. (Parlamentario)