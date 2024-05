Quintela aumenta salarios y pagará a funcionarios con la cuasimoneda El Chacho

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela anunciará este miércoles un aumento salarial para los empleados públicos de la provincia, y la novedad será que para los funcionarios de rango político ese incremento será abonado con la cuasimoneda El Chacho.

El mandatario peronista, de los más críticos con la administración nacional de Javier Milei, envió en enero la iniciativa a la Legislatura provincial, que autorizó a emitir cuasimoneda por $22.500 millones. El proyecto dio luz verde al Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) aunque la administración riojana propuso otro nombre menos técnico: “El Chacho”, en homenaje al caudillo Ángel Vicente Peñaloza. La moneda permite pagar hasta el 30% de los salarios de la administración pública a través de esta modalidad.

Días atrás, Quintela adelantó que planeaba un tercer aumento salarial a la administración pública, tras los $80 mil de enero y otros $50 mil en marzo. Ahora, tras el conflicto de Misiones con amotinamientos de la Policía y manifestaciones de los docentes, los gobernadores se mostraron en alerta y buscan evitar conflictos en pagos propios, en momentos en que Milei acelera la motosierra, con desplome de la coparticipación, recorte de envíos discrecionales y derrumbe de la recaudación propia por la caída de la actividad.

En ese marco, el riojano anunciará hoy el aumento de sueldos en un acto por el Aniversario de la Policía. Allí pondrá formalmente inicio a la circulación del Chacho para los salarios de los funcionarios de rango político, a quienes se les pagará el aumento con la cuasimoneda.

La intención del mandatario es que el bono se vaya incorporando gradualmente en el circuito económico provincial para que no pierda valor. Así, se espera que vaya integrando el salario de más agentes públicos en los próximos meses, en la previa del pago del aguinaldo en junio, todo un desafío para las administraciones locales. La Rioja ya tuvo emisión de cuasimonedas en otras oportunidades: la primera emisión se remonta al gobierno de Carlos Menem en 1985 (Ley N° 4534) y la última en el año 2001 (Ley N° 7113).En enero, Quintela justificó la medida por la deuda que reclama a la Nación por $9.300 millones, judicializada ante la Corte Suprema, como también adelantó este medio. En ese batalla en tribunales, ayer el máximo tribunal rechazó por unanimidad el planteo de La Rioja contra el mega DNU 70/23 de Javier Milei. Según los integrantes del máximo órgano judicial, no había un “caso concreto”, “causa” o “controversia”. Quintela aseguró: «Aceptamos el fallo de la Corte, aunque no estamos de acuerdo para nada con ese fallo. Vamos a seguir trabajando fuertemente para que pueda ser derogado el DNU en la Cámara de Diputados y esperamos poder contar con el apoyo de los legisladores».