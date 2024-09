Invicta ventana de la Pro League para «Las Leonas»

La Selección Argentina Femenina de hockey, culminó de manera invicta su participación en una nueva ventana de la Pro League que se disputó en primera instancia en Bélgica.

En el certamen desarrollado en Amberes, «Las Leonas» lograron cuatro victorias en esta serie ante India y Estados Unidos.

«Las Leonas» de gran presente en la Pro League

La Selección Argentina de Hockey femenina, culminó de la mejor manera su perfomance en una nueva ventana de la FIH Pro League, competencia que se disputó en Amberes, Bélgica; victorias que les permitió a las dirigidas por Fernando Ferrara mantenerse en el segundo puesto en la general con 26 puntos, con 8 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

Vale destacar que el combinado nacional, está integrado por Agustina Albertario, Agostina Alonso, Catalina Andrade, Stefanía Antoniazzi, Clara Barberi, Sofía Cairo, Pilar Campoy, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Celina Di Santo, Zoe Díaz, Victoria Miranda, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Manuele, Valentina Marcucci, Valentina Raposo, Rocío Sánchez, Victoria Sauze, Delfina Thome, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

Este certamen, forma parte de la preparación de «Las Leonas» para lo que será su gran objetivo del año, como ser los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Los resultados

En cuanto a resultados, por la fecha 9, «Las Leonas» vencieron por 5-0 a India; en la décima por 5-4 superaron a Estados Unidos; en la 11º ganaron 4-0 al conjunto estadounidense y en el cierre de la ventana derrotaron por 3-0 a India.

Cómo sigue

Del 29 de mayo al 2 de junio, las argentinas disputarán la última ventana de la FIH Pro League, el 29 a las 06:45 vs China, el 30 a las 9:15 vs. Australia, el 1 de junio a las 6:45 vs. Australia nuevamente y el 2 de junio a las 13:30 vs. China una vez más.