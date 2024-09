El oficialismo de Rawson se opone al aumento de 275% solicitado por la Cooperativa

El concejal rawsense del bloque Juntos por el Cambio, Juan Flores Revillot, aseguró que «es imposible acompañar» el aumento solicitado por la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda Rawson Ltda.

Tras conocerse el pedido formal del ente cooperativo al Muncipio para elevar la tarifa de electricidad a todos los vecinos de Rawson de un 275 por ciento, el edil se manifestó preocupado por la situación que vive al Cooperativa capitalina y afirmó que «sabemos que se deben actualizar las tarifas, pero de ninguna manera con ese porcentaje que solicita la entidad ya que no hay nada más alejado de la realidad cotidiana de los vecinos de Rawson».

Flores Revillot dijo además que «el rojo que tiene la Cooperativa y la gran deuda con Cammesa no puede ser afrontado por los socios de la Cooperativa«.

Como se recordará desde el inicio de la gestión del intendente Damián Biss se le otorgaron los aumentos de tarifas que la entidad solicitó, pero al conocerse que la Cooperativa no honra sus deudas «no podemos hipotecar a los vecinos para cubrir el manejo irresponsable de la entidad«.

El edil aseguró que «entendemos los aumento sufridos en cuanto a insumos, el valor de la energía, la deuda a Camessa y demás, pero nuestro compromiso es con el vecino y no podemos echar sobre su espalda semejante aumento en la tarifa cuando los salarios de los vecinos no aumentan en la misma medida, no podemos ahogarlos».