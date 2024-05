El dolor de Cristián Rogelio Hube, trabajador despedido del correo de Gualjaina

En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa a Cristián Rogelio Hube, el único trabajador que tenía el Correo Argentino de Gualjaina, cerrar la puerta y entregar las llaves de la dependencia. Los casi 30 segundos muestran el enorme afecto de los vecinos y la tristeza del trabajador por perder su empleo luego de mucho esfuerzo y más de 28 años de dedicación constante.

Con su vestimenta habitual, agarró bien fuerte con una mano su bicicleta que utilizaba para entregar las cartas y encomiendas diariamente, mientras que con la otra secaba sus lágrimas de dolor, tristeza y desazón.

En diálogo con El Diario Web, Hube, más conocido por los vecinos como “Catano” demostró su malestar por la decisión del gobierno nacional de avanzar con el ajuste y dijo: “De qué achique hablan, si yo pagaba la luz, los artículos de limpieza, de librería. Yo mismo compraba la leña para calefaccionar el correo. Lo hice desde el primer día que entré”.

El trabajador contó que tiene 50 años y que llevaba cumpliendo funciones hace 28 en el correo. “Cuando dijeron que iban a privatizar, a vender, me imagine que iban a despedirme”, dijo.

Además, resaltó que luego de un llamado de Recursos Humanos de la empresa donde le informaron que la oficina iba a ser cerrada él tomó la decisión de renunciar. “No merecía irme despedido. A los compañeros de Corcovado y Trevelin no les dijeron nada, simplemente los despidieron y desde ese día mi cabeza comenzó a carburar. Por eso opté por la decisión del retiro, para no sufrir y no ser despedido sin causa”.

“Lo reconfortable de esto es el cariño de la gente y el apoyo de la familia. En noviembre de 1996 comencé a trabajar acá y ahora no tengo nada definido, no sé qué voy a hacer o cómo voy a seguir”, comunicó Hube.

Por último, dijo a este medio que ahora se tomará algunos días para pensar cómo encarará su vida y cómo aportará los 15 años que le quedan para poder jubilarse. “Lo que venga lo tengo que decidir en frío. Están pasando muchas cosas por mi cabeza ahora”, cerró.