Darío Menna: «El vicegobernador ni levantó el teléfono para ayudar a YCRT»

Tras la aprobación de la ley Bases en Diputados, el intendente de Río Turbio, Darío Menna, salió en Tiempo FM y contó que se encuentra en Buenos Aires porque “estuvimos reunidos con distintos diputados para trabajar por la premisa original, que era no a la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)”.

“Debemos tener en cuenta que en un primer momento la empresa tenía una vida de 90 días. Luego, en la primera ley ómnibus, que por suerte no fue aprobada, YCRT estaba para una privatización total. Y en este caso en una privatización mixta. Desde el minuto uno trabajamos para que se saque de la ley”, inició Menna.

Además, el intendente dijo que “cuando empezamos a hablar con diferentes diputados nos dimos cuenta de que la presión del Gobierno Nacional a los gobernadores ya les daba las manos para aprobarla. Fue lamentablemente lo que pasó. En la cuenca nos toca directamente esto”.

Menna apuntó contra el presidente Javier Milei y aseguró que “no tiene lo cabales en fila y le dieron facultades delegadas”. “Hoy no es buen día por lo de YCRT y por lo que pasa en el país”, lamentó.

“Con YCRT estamos haciendo soberanía. La empresa del carbón es la única del país y generamos energía. Pasó este fin de semana cuando se cortó la luz y 28 de Noviembre y Río Turbio tuvieron energía por la usina, teniendo en cuenta lo que hoy significa la generación de energía”, opinó.

“Se votó una reforma laboral en contra de todos los trabajadores porque existen los aprietes a los Gobiernos provinciales por los fondos”, remarcó.

“Nosotros -explicó- intentamos modificar el artículo 9 que hablaba de YCRT. Dentro ese articulado, no hablaba del complejo carbonífero, ferroportuario y el energético, entonces era complicado porque nos desguazaban aún más fuerte. Pero pudimos lograr esa modificación. Nosotros no queremos que YCRT se privatice y estamos convencidos de que no se aprobará en el Senado”.

Sobre la postura de los diputados nacionales de Santa Cruz que acompañaron el proyecto de ley, Menna dijo que está “en desacuerdo” y que en el caso de YCRT “tuvieron que negociar con gente que no le importa el federalismo, las provincias y menos la Cuenca Carbonífera”. “Así se maneja este Gobierno Nacional. Esta ley debe frenarse en el Senado y que YCRT siga siendo estatal”, siguió.

Con relación a los encuentros con funcionarios nacionales, en las que estuvo presente el gobernador Claudio Vidal, dijo que «en la primera reunión, desde Nación, nos dijeron que había 90 días para sacar carbón si no cerraban la empresa. Dentro de esos aprietes, un funcionario nacional nos dijo que tendríamos que estar contentos porque la empresa debería estar cerrada. No hay ninguna garantía con el Gobierno Nacional”, expresó.

Por otro lado, el intendente disparó contra el vicegobernador Fabián Leguizamón, que “salió a hacerle campaña a Javier Milei y no tuvo ni el gesto de levantar el teléfono para ver cómo podía ayudar a los trabajadores de YCRT”.

“Acá están en juego también las represas y la salida de YPF y no vi que haya hecho nada para buscar una solución a los problemas en Santa Cruz”, continuó.

“Vamos a redoblar los esfuerzos y defender lo nuestro. Siempre pasa lo mismo con los gobiernos neoliberales. Hoy está demostrado que ya tenemos el carbón para vender un barco. Ahora la presión está en el interventor (Thierry Decoud)”, cerró.