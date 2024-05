Así fue la pelea entre Mauro y Furia que la dejó al borde de la expulsión en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una de las jornadas más picantes de esta temporada. Furia y Mauro se olvidaron de sus sentimientos, discutieron sin filtro, e hicieron explotar a la casa más famosa del país. Pero su encontronazo no pasó desapercibido, sino que tuvo grandes consecuencias para los jugadores.

La tensión comenzó a aumentar en las últimas horas de la tarde del domingo, cuando algunos de los jugadores se preparaban para comer en el living. Si bien parecía transcurrir sin sobresaltos, todo cambió cuando Mauro decidió ir al exterior del recinto, donde acostumbra Juliana comer, pese a que la relación con su exnovia estaba en malos términos desde hace unos días. Rápidamente, los gritos comenzaron a tener protagonismo y, pese a los intentos de la producción por ocultarlos, el conflicto suscitado por el muchacho no pasó desapercibido.

“Yo voy a comer afuera, no quiero que vos estés”, lanzó la doble de riesgo al ver que el joven de 25 años se sentaba en el patio de la casa. “Creo que podemos comer ambos afuera, podemos ser lo bastante civilizados para hacerlo”, le respondió el muchacho, quien fue retado por la participante porque le estaba “rompiendo las pel…”.

“Dejame comer tranquila, dejame de romper las pel… Te lo pedí bien. En donde yo estoy, vos no estés, tómatela. Levantate de ahí porque voy a buscar mi pizza y quiero comer tranquila. Te lo dije en serio, ¡vos ni nadie me toma de pelo…, sor…!”, continuó, a los gritos la mujer mientras intentaba sacarlo de su lugar. Por su parte, el exdeportista intentó restarle importancia a la situación al quedarse junto a Nicolás. Esto no le gustó nada a ella, quien fue a encararlo a los gritos: “Todo porque quiere cámara, bobo…Te lo dije bien ayer, ¡a vos no te mira nadie!”.

El jugador no se quedó atrás y le señaló que no tenía autoestima, lo cual violentó a su compañera. “¿Me querés pegar? Querés pegarle a todos”, señaló Mauro mientras se alejaba del patio y se metía al comedor, dándole lo que tanto quería a su expareja: espacio. Pero esto fue visto como una incitación, por lo que Furia le aseguró que no era cierto y no iba a “poder contra ella” ni tampoco censurarla. “Mira cómo te pones, lo único que querés es la plata. Mira cómo se pone, le importa un huevo todo”, continuó el competidor buscando complicidad en sus compañeros.

Ante la mirada anonadada de los otros participantes, la pelea fue escalando a niveles inesperados. Sin previo aviso, Scaglione empujó a su contrincante contra la mesa “Todos saben quién sos. ¡Bancatelá, sorete, si la haces, hacela bien”, lanzó, entre alaridos, mientras abandonaba el interior de la casa. “Por eso estás tan sola”, contestó el exrugbier, a quien lo tildó como “nadie” y lo mandó a armar la valija.

Como era de esperarse, la secuencia quedó captada por las cámaras del reality, por lo que tanto los fanáticos como la producción fueron testigos. La actitud por parte de los jugadores no podía ser pasada por alto, por lo que tomaron represalias al respecto.