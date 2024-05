Abril: «No es la solución que Chubut se haga cargo de lo que no hace Nación»

La diputada Vanesa Abril, de Arriba Chubut, analizó el estado actual de las gestiones llevadas a cabo por los poderes Legislativo y Ejecutivo de Chubut y criticó que la provincia tenga que hacerse cargo de las cuestiones por las que debería responder el Gobierno Nacional.

«Junto con Norma Arbilla recibimos a un grupo de vecinos con inquietudes por los créditos ProCreAr, ya que no están teniendo respuestas. Se trata de 30 familias que tienen un 20% de las obras avanzadas y no tienen ningún tipo de respuesta, por sí ni por no. No tienen con quién comunicarse para continuar«, contó la legisladora.

Abril está al tanto de que Ignacio Torres ya había tratado la temática: «Yo sé que en su momento el Gobernador había dicho que se habían iniciado las gestiones para continuar con nuestras obras, pero nuestra responsabilidad es escuchar a todos y poner en agenda algunos temas que nos preocupan a todos, como el acceso a la vivienda«.

«No es la solución que el Gobierno Provincial se haga cargo de todas las situaciones de las que debería hacerse cargo Nación. Pasa lo mismo con Vialidad Nacional y el parate de obras en rutas, sobre todo en la época invernal», aseguró.