Música y stand up en Madryn

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, anunciaron las nuevas propuestas artísticas que tendrán lugar durante el fin de semana en el Teatro del Muelle, ubicado en avenida Rawson 60.

El sábado 13 a las 21 horas “Milton & Fernando” realizarán un recital homenaje a Jimmy Revees, una figura emblemática de la música popular norteamericana.

Cabe destacar que Revees, fue un cantante y compositor de los años 50 y 60 que se destacó por su novedoso sonido Nashvile, la calidad en sus interpretaciones y la originalidad de sus números. Su fama se extendió posteriormente por una buena parte del mundo recibiendo el calificativo de “El caballero Jim”. A pesar de haber fallecido infortunadamente a la edad de 40 años, su música sigue siendo recordada y forma parte del Salón de la Fama de la Música Country.

El valor de la entrada para el espectáculo es de 3000 pesos.



Stand up

Por otra parte, el domingo 14 a las 20.30 horas, Lucas Upstein pondrá en escena el unipersonal de stand up “Ya no se puede decir todo”, espectáculo sólo apto para mayores de 16 años.

Upstein estudió stand up con Luciano Mellera y Fernanda Metili. Fue parte de los clubes de comedia más caracterizados de Buenos Aires y participó en programas como La Noche (C5N); Hora de reír (Canal 9), Comedy Central Stand Up Argentina (Comedy Central y Telefe). También grabó tres especiales de comedia (Todos tus muertos; Frankupstein y Tu vieja) disponibles en la plataforma Spotify.

Además realizó trabajos de guionado para programas de cable y en agosto del 2022 estrenó este unipersonal que ofrecerá el domingo en Madryn y que se encuentra presentando en distintas ciudades del país además de Chile, Uruguay y Paraguay.