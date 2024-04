La Selección Argentina Femenina no tuvo un buen Preolímpico y quedó afuera de París 2024

La Selección Argentina de handball femenino culminó su participación en el Preolímpico con 3 derrotas y, de esta manera, no estará en la próxima cita olímpica.

El DT, Eduardo Gallardo, había declarado en la previa al certamen que, si no lograba la clasificación, daría un paso al costado.

«La Garra» no pudo ganar en el Preolímpico y se quedó afuera de los JJOO

En la ciudad española de Torrevieja, Argentina le puso fin a un torneo en el que no estuvo a la altura contra varias potencias. El primer partido ante Paises Bajos, el seleccionado compitió de igual a igual en 30 minutos y se puso al frente del marcador en varias ocasiones. No obstante no pudo repetir esa performance frente al campeón del mundo del 2019 y cayó por 34-22.

A las pocas horas, La Garra definía gran parte de sus chances para ir a Paris en el juego contra el local. A pesar de ser nuevamente competitiva, el equipo perdió 26-23 y dejó escapar la oportunidad de asistir a los Juegos Olímpicos.

Elke Karsten, una de las mejores jugadoras del equipo, fue la goleadora en todos los partidos, pero su poderío ofensivo no bastó para un seleccionado que trato de jugar de igual a igual todos los partidos. Y el tercer juego ante Republica Checa, el rendimiento general decayó y quedó muy lejos la victoria.

Del Preolímpico solamente clasificaron 2 de 4 equipos, y España y Paises Bajos estarán en los Juegos Olímpicos de Paris. Por su parte, Argentina, que posiblemente se quede sin entrenador, organizará su hoja de ruta para el inicio de un nuevo ciclo.