El boxeo de Trelew, disfrutará este viernes de su 1° Festival Amateur del año

Este viernes en el Gimnasio Municipal N°1 de Trelew, se realizará el primer Festival de Boxeo Amateur del calendario 2024, en una actividad que cuenta con la organización de la Municipalidad local, a través de la Coordinación de Deportes.

Un interesante cronograma de peleas se dará en la velada, que iniciará desde las 21 horas, con el choque entre Gastón Reyes y Lucas Gallardo animando el combate de fondo.

Viernes de puro box en Trelew

La Municipalidad de Trelew, por intermedio de la Coordinación de Deportes, organizará este viernes 12 de abril el Festival de Boxeo que abrirá la temporada 2024 de la actividad oficial de las escuelas dedicadas a la disciplina de los guantes en la ciudad.

La organización de la velada, que se llevará a cabo desde las 21 en el Gimnasio Municipal N°1, correrá por cuenta de la Comisión Municipal de Boxeo de la Coordinación de Deportes, e incluirá a representantes de las distintas escuelas municipales de boxeo además de instituciones privadas.

El costo de las entradas se fijó en 1500 pesos y se pueden adquirir en boletería desde una hora antes del inicio del festival. Además, como es habitual, se brindará servicio de Buffet.

BOXEO – 1ER FESTIVAL AMATEUR 2024

Viernes 12 de abril – En Trelew, Gimnasio Municipal N°1

Programa de Peleas

Preliminares – 3 rounds (2×1)

Miqueas Baeza (Pino Box) vs. Alexis Antenao (Corradi)

Lucas Andrade (Chiquichano) vs. Franco Quiroga (INTA)

Candela Rivero (Etchepare) vs. Camila Bonda (Madryn)

Lautaro Escobar (Moraga) vs. Esequiel Castro (Narváez)

Manuel López (Chiquichano) vs. Sebastián Monteros (Don Bosco)

Aron Peinalillo (Chiquichano) vs. Cristian Cheuquepán (Narváez)

Francisco González (Soria) vs. Alan Gutiérrez (Corradi)

Marlen Quinteros (Chiquichano) vs. Araceli Valle (INTA)

Rodrigo Valenzuela (Chiquichano) vs. Lautaro Nock (CM Box)

Dylan Pilquiman (INTA) vs. Joaquín Huenelaf (Corradi)

Lautaro Valenzuela (Chiquichano) vs. Alan Mundin (Corradi)

Eduardo Rojas (Pino Box) vs. Leonel Banzen (Corradi)

Matías Contrenecul (Chiquichano) vs. Felipe Gutiérrez (Narváez)

Lautaro Espinosa (CM Box) vs. Elias Rojas (Pino Box)

Katherine Ortega (Chiquichano) vs. Milagros Narváez (Narváez)

Pelea de Fondo – 4 rounds (2×1)

Gastón reyes (Chiquichano) vs. Lucas Gallardo (Etchepare).