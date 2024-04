Comenzó la tercera edición del ciclo de “Charlas y Literatura”

En la Biblioteca Pública Provincial “Presbítero Bernardo Vacchina”, dentro del Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, se llevó a cabo el Tercer Encuentro del Ciclo “Charlas y Literatura”; propuesta que busca abrir de nuevo al público el espacio de la histórica biblioteca, generando actividades de difusión y divulgación, y propiciando la participación y el debate sobre temáticas de interés literario y cultural.

En esta oportunidad, al conmemorarse un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas el pasado 2 de abril, se convocó a la Historiadora y Escritora Madrynense, Mónica Gabriela Durán, quien ha colaborado en diversas producciones escritas y audiovisuales que buscan recuperar la temática de Malvinas desde la mirada regional. Durán es autora de los libros “El Madrynazo: Desmalvinización y Memoria Colectiva” y “Pidiendo Pista – Relatos desde una Base Aérea, 1982”.

Participaron el subsecretario de Cultura, Osvaldo Labastié, el director General de Derechos Humanos y Políticas de Memoria del Ministerio de Desarrollo Humano, Mario Cugura, el ex combatiente de Trelew Juan Carlos Recheni, autor de los libros “Sentimientos de Trinchera (Soldado 650)” y “Sentimientos de Trinchera II (La palabra de un soldado raso)”, y el ex combatiente de Rawson, Daniel Lillo, Presidente del Centro de Veteranos de Guerra de esa ciudad. Ambos contaron relatos de su vivencia durante el conflicto e historias sobre su realidad actual.

También participó el profesor de historia Manuel Gutiérrez, del Departamento de Ciencias Sociales e Historia de la Subsecretaría de Cultura, quien habló sobre el contexto de la fecha y del día en particular.

El subsecretario de Cultura celebró este espacio que se está creando y remarcó que el objetivo es “volver a instalar la biblioteca como lugar de encuentro, teniendo como eje a la literatura”, la cual muchas veces es caratulada como aburrida, pero que en realidad es la que “constituye nuestra forma de ser”.



“Malvinas es un orgullo para todos”

Cugura, quien también es hijo de desaparecidos; realizó una reseña de la muestra fotográfica que se inauguró en el mismo evento, la cual pertenece al Centro Cultural por la Memoria de Trelew y forma parte de un acuerdo en colaboración entre ambos Centros Culturales.

Expresó, también, que “siempre es lindo y hace sentir bien el reconocer a los Veteranos de Guerra, sin importar la cantidad de veces que se haga, ya que hay que recordarlos todo el año.

Contó que la muestra expuesta en este evento es una recopilación de fotos que pudieron hacer gracias a la colaboración del Diario Jornada, que aportó gran cantidad de negativos fotográficos de aquella época, donde se podían apreciar distintos momentos de la llegada de los soldados a nuestro territorio (Puerto Madryn) una vez finalizada la Guerra.

“Emociones sobran”, dijo Cugura al participar de este evento en el que valoró el hecho

de poder escuchar y participar de una charla realizada por especialistas y protagonistas principales de la Guerra de Malvinas.

“Ellos son nuestros, son parte de nuestra historia, dieron la vida por nuestro país”, agregó, al momento que finalizó diciendo “Gloria y Honor y Nunca Más”.

El próximo encuentro de este ciclo de “Charlas y Literatura” en la Biblioteca Vachina será el jueves 25 de abril a las 17 horas sobre la temática de “Pueblos Originarios”.