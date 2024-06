Pichetto, con Posse y Francos: «La nueva ley Bases es mucho más razonable»

La semana pasada fue el turno de diputados del PRO y de la Unión Cívica Radical en días sucesivos, quienes se entrevistaron con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Y este mediodía se sumaron cuatro legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal, el bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto. Por el lado del Gobierno, que intenta seguir despejando el camino para que la denominada Ley Bases pueda ahora sí obtener media sanción en la Cámara Baja, estuvo también el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Quienes también acompañaron al diputado rionegrino a la Rosada fueron Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño y Margarita Stolbizer. Estaban anunciados y no pudieron asistir el ex ministro del Interior de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, quien está de viaje y el cordobés Ignacio García Aresca, quien tiene dengue.

Pichetto dijo que “dimos nuestra mirada para avanzar en el tratamiento cuando llegue a comisión en Diputados. Planteamos nuestra posición respecto del tema previsional que hay mucha demanda ahí y del tema Impuesto a las Ganancias”. Resumió al encuentro como “muy positivo” y aclaró que sobre la reforma en el método de cálculo de las jubilaciones “tenemos una propuesta que es la de la Coalición Cívica. El gobierno tiene claramente expresada su propuesta en lo que fue la Ley Ómnibus. La diferencia está entre los 10 y 20 puntos del primer trimestre y desde cuándo sería el ajuste por el ingreso. Nosotros planteamos desde febrero, el gobierno plantea desde abril. Son los temas que me parece que hay que acercar y acomodar para tratar de hacer algo razonable para un sector que ha sido duramente castigado en términos del proceso de inflación y también de licuación de la fórmula. (Alberto) Fernández, que no se hagan los tontos, porque el gobierno anterior cambió la fórmula, porque el gobierno anterior cambió la fórmula, la suprimió por un año, y puso una fórmula que no tenía el ítem inflación. Es una fórmula híbrida que no tenía la inflación en un país inflacionario”.

Stolbizer, por su parte precisó que pidieron que la reforma previsional vaya por fuera del mega DNU, en forma de proyecto de ley. Además explicó que hubo propuestas al Gobierno para modificar algunos ítems del capítulo fiscal “que sin duda es el objetivo principal del gobierno y que nosotros creemos que también es la herramienta que el gobierno tiene para llevar adelante un plan y nosotros estamos bastante dispuestos a colaborar”.

“Las sugerencias que yo planteé, una tiene que ver con algo que nos incomoda a nosotros en general y que tiene que ver con el capítulo de los testaferros. La verdad es que dar un beneficio a aquellos que ponen a nombre de terceros es facilitar o beneficiar en realidad a quienes han hecho alguna trampa o han cometido algún delito. Es un artículo que nos incomoda. El otro tiene que ver con impuestos internos. En impuestos internos se mantiene un porcentaje de impuesto al juego del 31%. Cuando todo lo que es la producción, el trabajo, el empleo, tiene 40% de impuestos. Entonces no nos parece razonable ese desequilibrio. Y la otra cuestión es que hay un pedido de autorización para baja de impuestos internos, por ejemplo en cigarrillos y alcohol. Tampoco parece bueno que si estamos haciendo esfuerzos por otro lado, como medida de incentivo, en definitiva pensamos mucho en los jóvenes y en incentivar en los jóvenes el consumo del alcohol y el tabaco nos parece lo mejor”, detalló.

En la previa del encuentro en el que también intervinieron el vicejefe de Gabineta, José Rolandi, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el asesor presidencial Santiago Caputo, Pichetto había anticipado en declaraciones a radio Mitre el domingo que “me parece necesario y conveniente que el Gobierno tenga la ley y que los gobernadores tengan previsibilidad fiscal, algo que está incluido en la propuesta”.

El Ejecutivo giró hace cuatro días un nuevo borrador de la Ley Ómnibus a los gobernadores de las 24 provincias y a los bloques de la oposición dialoguista en el Congreso Nacional. Luego de un análisis detenido del texto, representantes del PRO y de la UCR se reunieron con el ministro Francos, para plantear dudas y algunas sugerencias.

En esa misma entrevista, el legislador recordó que en la frustrada discusión de la norma que terminó con la decisión del Ejecutivo de retirar el proyecto, él respaldó tanto el texto en general como los artículos que llegaron a discutirse en particular en el recinto. Y que ahora mantiene la misma actitud.

Pichetto, que integra un bloque de 23 diputados en el Parlamento, también se mostró dispuesto a postergar el debate del DNU 70/2023, que la semana pasada recibió un revés en el Senado y una nueva votación en contra en Diputados terminaría fulminando su vigencia. “Nos vamos a tomar tiempo, vamos a analizar todo con mucho detenimiento, primero hay que votar la ley bases, que es mucho más chica y razonable que la primera”, desarrolló.

El nuevo borrador -que tiene 269 artículos en lugar de los 664 originales- contempla modificaciones bastante profundas sobre los artículos que terminaron haciendo caer el proyecto hace poco más de un mes. Por ejemplo, el presidente Javier Milei decidió hacer una reducción drástica de la cantidad de Emergencias que busca declarar: solo serán en materia administrativa, económica, financiera y energética (originalmente eran una docena).

Ritondo y sus compañeros de la bancada en el PRO le ratificaron su apoyo al oficialismo con los reformas que intenta introducir mediante la llamada Ley Bases pero hizo algunos señalamientos sobre las excepciones eliminadas del impuesto a las Ganancias y sobre la demora para actualizar la fórmula previsional.

El radical Rodrigo De Loredo, que visitó el despacho de Francos el viernes por la tarde, por su parte, contó que “le pedimos al Gobierno que gestione para que las cosas pasen, porque las cosas no están pasando. Queremos que las reformas realmente sucedan”.

