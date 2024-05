Estudiantes venció a Boca por penales y jugará la final de la Copa de la Liga ante Vélez

Estudiantes es finalista tras aprovechar un momento clave

El empate 1 a 1 entre Boca y Estudiantes, por la segunda semifinal de la Copa de la Liga, fue muy bueno. Por momentos, electrizante. Porque el Xeneize y el Pincha salieron a ganar. Después, desde los doce pasos, el conjunto de Eduardo Domínguez se impondría 3 a 1 y sellaría su pase para jugar la final el próximo domingo ante Vélez, en Santiago del Estero.

Fue un encuentro sin especulaciones ni juego sucio. El primer tiempo fue de alto nivel, con un claro dominador: Boca. El Xeneize se colocó 1 a 0 después de una gran jugada iniciada por Medina, continuada por Zenón y Advíncula y definida por Merentiel. En la segunda etapa, Eduardo Domínguez acertó en los cambios y todo se modificó. El colombiano Cetré fue imparable para Figal y Advíncula por la izquierda y el aroma a empate sobrevoló el estadio, hasta que Cristian Lema cometió un penal absurdo, levantando su pierna demasiado alta e impactando el rostro de Palacios. Penal, expulsión del zaguero, empate y otro partido. En esos 15 finales, con uno más, el Pincha fue a buscar decididamente el partido. Y si no encontró el 2 a 1 fue gracias a la jerarquía de Romero.

En la definición, Matías Mansilla hizo mejor los deberes que Chiquito, le atajó los penales a Cavani y a Figal, Merentiel estrelló el suyo en el travesaño y el León se metió en la final ante el conjunto velezano. Suena a demasiado castigo para Boca, que hizo méritos para irse al descanso con una ventaja más amplia. Lo positivo para el equipo de Martínez fue que parece haber encontrado una identidad de juego, que deberá potenciarla rumbo al inicio de la Liga y la continuidad de la Copa Sudamericana.

“Es un partido soñado y buscado”

Matías Mansilla, figura de la definición al atajarle los remates a Cavani y a Figal, compartió su alegría: “Es un partido soñado y buscado, porque trabajo todos los días para esto. Las cosas que pasé en el ascenso te hacen más disfrutar el día a día de jugar en Primera. Lo primero que se me viene a la cabeza es mi familia, que está siempre. Esto es para ellos. ¿Los penales? Habíamos estudiado con el equipo y mas o menos se dio como lo habíamos pensado. Esto es de ellos también”. En relación al hecho de jugar la final en Santiago del Estero luego de haber jugado en Central Córdoba, resumió: “Siempre estoy agradecido a Central Córdoba por tener continuidad y confiar en mi. Ahora vuelvo a Santiago y espero coronar ahí”.

“Lo vivimos como el último partido de nuestras vidas”

José Sosa compartió su emoción tras la clasificación de Estudiantes a la final de la Copa de la Liga: “Lo vivimos con mucha intensidad. Nos costó un poco el primer tiempo y después lo vivimos como si fuera el último partido de nuestras vidas, dejamos todo, empujamos hasta lo último y vivimos con mucha emoción y ansiedad. Ahora estamos muy contentos. Lo hablamos antes del partido: son partidos únicos, veníamos haciendo un trabajo muy bueno desde el año pasado y esto nos da fuerzas para demostrar que estudiantes está a la altura y para pelear grandes cosas”.

“Todavía no ganamos nada”

Guido Carrillo reconoció la superioridad de Boca en la primera etapa. “En el primer tiempo nos costó, ellos fueron superiores. En el segundo tiempo mejoramos, ellos se quedaron con uno menos y lo equilibramos. El empate es merecido y lo pudimos definir en los penales. Estuve hablando con los arqueros de mi equipo, todos conocemos a Chiquito, hice todo lo contrario a lo que me dijeron ellos y casi me lo saca”, dijo. Y alertó: “Es un paso más, aun no ganamos nada”.