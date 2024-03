Fernández: «Treffinger tendría que ser un interlocutor, en vez de chicanear en Twitter»

El diputado provincial Emanuel Fernández (Pro) cargó contra su par de La Libertad Avanza, César Treffinger, y criticó que los intendentes ni el gabinete provincial encuentren un interlocutor con el Gobierno Nacional.

En diálogo con AzM Radio, el legislador fue claro en su postura: «A mí me hubiera gustado que Treffinger saliera a decir ‘Yo tengo línea directa con el Gobierno Nacional’. Ese debería ser su rol, el de interlocutor, más que prenderse a los tuits, a chicanear o a bloquear gente. Debería decir ‘Mi provincia está pasando una situación bastante grave, mi partido está gobernando a nivel nacional, voy a tratar de tender puentes, bajar la tensión'».

Por otra parte, Fernández celebró la intensa tarea desarrollada en la Casa de las Leyes durante los primeros meses de trabajo. «Se cumplió lo que habíamos dicho antes de asumir y a algunos diputados de la oposición no les había gustado: que íbamos a trabajar durante todo el verano, y así fue. Ya ni me acuerdo cuántas extraordinarias hubo. Además hubo trabajo en comisión, en plenario, en reuniones informativas con ministros y parte del gabinete. Así que, por suerte, no se paró y pasado mañana tenemos la apertura de sesiones ordinarias», destacó.

Para esto, fue importante el apoyo de la oposición, desde la perspectiva del legislador: «El Gobierno provincial asumió en la situación en la que todos sabemos. Creo que la Legislatura estuvo a la altura para darle las herramientas para poder trabajar: desde la Ley de Ministerios, que es algo básico, a las emergencias, diferentes leyes que fuimos tratando este verano».