Milton Reyes asumió como nuevo presidente de Chubut Deportes

Este lunes por la mañana, el dirigente esquelense Milton Reyes asumió la presidencia de Chubut Deportes, tras la designación efectuada por el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

De esta forma, el ex mandamás del Club Belgrano, estará a cargo del ente deportivo provincial tras la gestión de Gustavo Hernández.

Con nueva dirigencia en Chubut Deportes

El ente deportivo provincial Chubut Deportes, tuvo este lunes, la asunción de su nueva dirigencia, la cual estará liderada por el oriundo de Esquel, Milton Reyes, ex presidente del Club Belgrano, de amplia trayectoria en la institución cordillerana.

Acompañarán en la gestión a Milton Reyes, el profesor Mariano Ferro como gerente General, el profesor Darío Figueroa en la gerencia Deportiva, Agustín Landau en Relaciones Institucionales, Daiana Durán en Administración, Rosa Morales, como responsable del Hotel Deportivo y Federico Landau, como Asesor Legal.

Luego de una primera reunión dentro de las oficinas de Chubut Deportes, donde Reyes y su equipo de trabajo se presentaron ante el staff del ente y dialogaron respecto al funcionamiento de cada sector, para comenzar a diagramar estrategias de trabajo, el funcionario conversó con el área de Prensa de Chubut Deportes, para dar a conocer su proyecto de gestión.

-En primer lugar, ¿Cómo afrontas este desafío en lo personal?

-Lo tomo como una enorme responsabilidad, pero con muchas ganas. Sólo no se puede hacer nada, asique creo que hemos armado un equipo de trabajo muy interesante, con gente con mucho compromiso y con conocimiento del funcionamiento del ente, porque en su mayoría son empleados de carrera, que es lo que yo quería hacer y lo que me permitió hacer el gobernador, que entendió cuál es el objetivo y a quien le agradezco la confianza. Debemos imponer la impronta de la cercanía, no de estar en un despacho recibiendo gente sino estar en el terreno, recorrer la provincia y sobretodo escuchar las necesidades que hay, tanto de deportistas como de las diferentes instituciones, ciudades o comunas rurales. Tenemos que ser sinceros, asumiendo que la situación hoy día es muy compleja, pero intentando enderezar el barco, siempre poniendo el valor a nuestros empleados, que conocen el funcionamiento y sabiendo que somos la herramienta fundamental del desarrollo deportivo de Chubut, asique esperemos estar a la altura, trabajando siempre en equipo, tanto dentro de Chubut Deportes, como en la relación que vamos a establecer con otros entes, como Lotería o el propio Banco del Chubut y los diferentes ministerios, para generar acciones en conjunto.

-¿Qué es lo primero que hay que hacer?

-Ordenar la casa. Eso significa que hay que ordenar los números. Seguramente en los próximos días vamos a tener un panorama claro de las deudas, los compromisos asumidos y en qué situación estamos con las rendiciones con el tribunal de cuentas, con aportes de nación. Si no tenemos ordenandos adentro, es difícil poder dar respuestas, asique ese es el primer objetivo y es lo que plantamos en la primera reunión con el personal, al cual vi comprometido y con las energías como para sacar esto adelante entre todos.

-Has señalado también que la idea es que cada chubutense, sea de donde sea, tenga acceso al deporte.

– Absolutamente. Es una de las cuestiones fundamentales de esta nueva gestión, es por ello que vamos a reactivar nuevamente los Juegos Comunales, que son los que les dan la primera oportunidad de una competencia deportiva, a chicos del interior que habitualmente no la tienen. Eso sumado a los programas que ya figuran en la agenda anual de Chubut Deportes. Pero me parece que ese trabajo en el territorio, llegando a cada rincón de la provincia y que cada pueblo o comuna sienta que el estado está cerca y los acompaña, va a modificar un montón de realidades, siempre sin generar expectativas que después no se puedan cumplir.

-¿Cómo será la interacción con los Clubes, Federaciones y Asociaciones?

-Las puertas estarán abiertas para todos. Y no sólo para que vengan a Rawson, sino la idea, como dije antes, es nosotros estar en el territorio y conocer todas las realidades. En Esquel estamos organizando y es algo inédito, el poder abrir una delegación que representará a toda la cordillera y que quienes estén al frente de la misma, tengan la posibilidad de recorrer las localidades cercanas y de ese modo, acortar las distancias con los clubes, comunas y deportistas de la comarca. Hay que trabajar codo a codo con cada intendente de Chubut y los secretarios de deporte, con quienes vamos a tener una reunión para mostrar el modelo de gestión y ver de qué modo vamos a trabajar en conjunto.

-¿Cómo está compuesto tu equipo de trabajo y que expectativas te genera?

-Me acompañará Mariano Ferro como gerente General. Él será mi persona de confianza, Es un empleado de carrera de Chubut Deportes y que es conocido en muchos lugares por su recorrido dentro del ente y el deporte en general. En la gerencia deportiva estará Darío Figuera, que también es empleado de carrera y con un vasto conocimiento dentro de esa gerencia. Daiana Durán estará en Administración, que es una profesional de Rawson, de una familia que siempre estuvo ligada al deporte. Agustín Landau estará en Relaciones Institucionales, que lleva más de 15 años trabajando en esa área y en el Hotel Deportivo estará Rosa Morales, que ya estuvo en ese cargo en gestiones pasadas y conoce todos los movimientos. Debajo de cada una de esas gerencias están los empleados, que sin ellos es imposible funcionar, por ello, cada uno debe saber que es parte integrante de un gran equipo.

Por último, ¿cuán diferente es pasar de manejar un club como Belgrano, a comandar una institución como Chubut Deportes?

-Hay un cambio grande y sustancial, pero mi objetivo es hacerlo con la misma responsabilidad, buscando que esto funcione como debe ser y crezca. Que por el mucho o poco tiempo que me toque estar, que pueda dejar algo y que quien venga después, no se encuentre con la realidad que hoy tenemos nosotros. Que valga la pena, fundamentalmente para los deportistas, dirigentes e instituciones de toda la provincia, que yo haya pasado por aquí, ese será el resultado final de haber cumplido con la función. Hay mucho por hacer, siempre respetando a los deportistas, a los dirigentes y a las instituciones.