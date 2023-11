Florencia Romero, logró la medalla de bronce en los ParaPanamericanos de Chile

La atleta de Esquel, Florencia Romero, cumplió con una enorme actuación el pasado miércoles en los Juegos ParaPanamericanos de Santiago de Chile, al conseguir la medalla de bronce en la prueba de Lanzamiento de Bala F11 – ciegos.

La joven chubutense, superó una dura situación de salud, de la que pudo recuperarse de la mejor manera y con la mayor entereza, regresó a la práctica deportiva y cosechó una nueva medalla para la delegación argentina en la cita del deporte adaptado.

Bronce para «Flor» Romero en los ParaPanamericanos

Florencia Romero volvió con todo: la vida le dio revancha y vaya si la aprovechó ya que después de superar un cáncer decidió retomar su actividad en 2023 y lo hizo con todo ya concretó este miércoles, la medalla de bronce en la prueba de lanzamiento de bala (F11, ciegos) para la delegación argentina en el atletismo adaptado, en el marco de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

Luego de este importante logro, Florencia se expresó a través de sus redes sociales, indicando que: «Siiii!!!! Un nuevo podio que no se me podía escapar!!! Allá por enero juré que el año lo iba a terminar en Chile muy feliz! Y lo que prometí lo cumplí. Sentí que algo muy grande se me desprendió del cuerpo y volví a nacer, a resurgir».

La esquelense, destacó a la vez «gracias Dios por darme la posibilidad de vivir otro podio en un parapan!!! Soy muy feliz y no tengo más que agradecer! Hoy en la tribuna estuvieron los dos hombres más importantes de mi vida, papá que es lo mejor que puede existir, y el hombre con quien elijo compartir mi vida, los amo muchísimo!!!. Mamá a la distancia con Vale Romero y toda la hermosa familia que tengo».

Asimismo, agradeció a sus entrenadoras, al decir «Mailen Nader y Naiara Nader, 2 entrenadoras gigantes a quién es les agradezco por traerme hasta acá, pero más allá de eso agradecerles porque son dos personas con un corazón inmenso que trabajan con muchísima dedicación y pasión. Las quiero mucho».

Por último, expresó su agradecimiento a sus compañeros de equipo, al mencionar que «a mis compañeros gracias, porque hemos formado un hermoso equipo y hoy tenerlos en la tribuna me llenó de felicidad», y destacando también el acompañamiento de su psicóloga deportiva, Dayana Jorge.

Romero superó una delicada situación de salud

Vale destacar que meses atrás, en diálogo con el programa ParaDeportes Radio, Florencia Romero contó su situación: “A fines del 2022 me había crecido un bulto en la zona pélvica, abdominal. No me dolía, pero pasaron los días y terminé en el médico porque era algo muy notable. Y me dijeron: ‘Te tenemos que operar’. Después un cirujano me dijo: ‘Seguramente es cáncer de ovario’. Así, como si nada. Sinceramente, lo primero que dije fue: ‘No me quiero morir’”, recordó Florencia sobre uno de los golpes más duros que le dio la vida.

“Me operaron, me sacaron un tumor maligno de un kilo y medio y, gracias a Dios, en la última tomografía salió que no tenía absolutamente más nada adentro mío. Por prevención me hicieron radioterapia, fueron 25 sesiones yendo todos los días a hacerme rayos, lo cual fue bastante traumático para mí. Luego de algunos tratamientos más, en julio me volví a hacer otra tomografía para chequear que estuviera todo bien, porque si no me iban a hacer quimioterapia y la verdad que no estaba para eso. Gracias a Dios salió todo perfecto de nuevo”, completó la atleta paralímpica con una sonrisa en su rostro.