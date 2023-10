Marcos Pirola se coronó como campeón del Torneo de Primera de Rawson

El Circulo de Ajedrez de Rawson, disputa por estos dias, una nueva edición del Torneo de Primera Categoría, competencia pautada a nueve rindas pero que ya coronó a su campeón.

Se trata de Marcos Pirola, que se quedó con el título tras ganar en la séptima ronda, jugada el día lunes.

Ya hay campeón en el Torneo de Primera capitalino

Cuando aún faltan dos rondas para la finalización de este torneo, Marcos Pirola mantuvo su racha de triunfos en las fechas jugadas esta tarde, y consiguió una ventaja inalcanzable para sus seguidores, logrando de esta manera, ser el nuevo campeón del Circulo de Ajedrez «Rawson».

Con respecto a la zona de descenso, Manuel Colinecul es el primer descendido, Luciano Alzugaray conserva una remota chance de permanecer todavía, y el tercer descenso se definirá entre Marcelo Baudés, Leonardo Ruiz y Sergio Czabanyi.

El Torneo de Primera categoría de Rawson tendrá continuidad mañana miércoles 18 con la disputa de la octava ronda, jugándose a partir de las 21:30 hs, siempre en la Asociación Italiana de Rawson con las partidas protagonizadas por Ruiz vs. Baudés, Pirola vs. Alzugaray, Sandoval vs. Colinecul, Salinas vs. Czabanyi y Schlund S. vs. Schlund C.

AJEDREZ – TORNEO DE PRIMERA CATEGORIA

Organizado por el Circulo de Ajedrez de Rawson

RESULTADOS DE LA RONDA 7

Manuel Colinecul 0 Marcos Pirola 1

Sofia Schlund 1 Leonardo Ruiz 0

Sergio Czabanyi 0 Máximo Sandoval 1

Cristian Schlund 1/2 Lautaro Salinas 1/2

Luciano Alzugaray 0 Marcelo Baudés 1

POSICIONES LUEGO DE 7 RONDAS

Marcos Pirola 7 puntos

Lautaro Salinas y Cristian Schlund 4,5 puntos

Sofia Schlund y Máximo Sandoval, 4 puntos

Marcelo Baudés 3,5 puntos

Leonardo Ruiz 3 puntos

Sergio Czabanyi 2,5 puntos

Luciano Alzugaray 1 punto

Manuel Colinecul 0 punto