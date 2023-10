García: «Los productos de Precios Justos tienen que estar en góndola a toda hora»

El director general de Defensa y Protección de Consumidores y Usuarios de Chubut, Simón García, aseguró que la implementación del programa Precios Justos ha sido materia de controversia con los grandes supermercados, pero destacó las herramientas disponibles para controlar y denunciar incumplimientos.

Tras las denuncias que indicaban que los comerciantes ponían los artículos en góndola en horario de la mañana y no reponía su faltante, García aseguró que hubo reuniones para solucionar esos incumplimientos: «Desde nuestra área se realizan controles. Hemos mantenido reuniones con las empresas. Ellos aducen que el personal de reposición va de mañana. Nosotros les hemos exigido que el personal vaya también a la tarde, y que la reposición de la mercadería tiene que ser en todo horario. El acuerdo dice que van a tener los productos en góndola y tienen que estarlo. No puede ser que a las seis de la tarde no haya nadie que reponga los productos».

«El acuerdo alcanza a los grandes supermercados de bandera nacional. Nosotros tenemos 41 bocas de expendio en toda la provincia. En la página www.argentina.gob.ar se puede acceder a la información sobre qué precio debe tener el producto en la góndola y cuáles son los productos que entran en el programa. Incluso allí mismo puede denunciarse si hay faltante. Es buenísimo que la gente utilice esa herramienta», destacó.

El funcionario recordó que los productos incluidos en el acuerdo también pueden ser pasibles de los reintegros de IVA previstos por el Gobierno nacional.