En un emotivo partido, Los Pumas vencieron a Gales y pasaron a Semifinales

Por los Cuartos de Final del Mundial de Francia 2023, la Selección Argentina de Rugby «Los Pumas», jugó un partido increíble en el estadio Velódrome de Marsella y derrotó a Gales por 29-17 para clasificar a las Semifinales de la cita mundialista.

Una gran tarea de sus forwards les permitió a los argentinos concretar su pasaje por tercera vez en su historia a las semifinales del Mundial de Rugby.

Gran victoria ante los de «la Rosa» y pase a Semis para «Los Pumas»

El equipo nacional ya había logrado acceder a esta instancia en Francia 2007 y en Inglaterra 2015 y ahora volvió a repetir en un contexto inesperado debido a que Gales era el favorito y Los Pumas rompieron todos los pronósticos al ganar un encuentro que les empezó cuesto arriba y que lograron revertir con mucha garra y corazón.

El primer tiempo arrancó muy parejo, incluso con Los Pumas jugando en campo contrario e intentando vulnerar el ingoal rival algo que no terminó ocurriendo debido a que Gales se mostró muy aguerrido en defensa y logro contener los embates albicelestes, incluso dentro de la línea de 22.

Con el paso del reloj Gales empezó a ganar inercia y a jugar en campo contrario, luego de varios ataques peligroso el apertura Dan Biggar coronó una gran jugada colectiva y anotó un try debajo de la hache convertido por él mismo con el que los Dragones Rojos pasaron al frente 7-0.

A partir de ese momento se vio lo peor de Los Pumas en esa etapa, que comenzaron a ser superados por Gales, aunque por suerte sin recibir demasiados puntos en contra debido a que en ese lapso de tiempo de dominio galés Dan Biggar apenas logró acertar tres puntos por medio de un penal y adelantó a su equipo 10-0 en el score.

Sobre el cierre del primer tiempo Emiliano Boffelli anotó sendos penales con los que el equipo nacional recortó la distancia en el tanteador y logró irse 6-10 abajo al entretiempo frente a un Gales que había empezado a perder la brújula y al que le costaba mantener la presión que había exhibido.

El complemento arrancó con dos penales tempraneros de Emiliano Boffelli y con un equipo argentino creciendo en el juego que logró pasar al frente por 12-10. Gales lucía perdido en el encuentro y un error argentino en defensa que fue aprovechado por Tomos Willis lo “revivió” debido a que el ingresado medioscrum anotó un try que luego fue convertido por Dan Biggar y le permitió retomar el dominio del marcador a los europeos por 17-12.

Los Pumas absolvieron rápidamente el golpe y se fueron a jugar al campo contrario con la fortaleza de sus forwards, hasta que el ingresado Joel Sclavi anotó un try a pura potencia de pick and go que convirtió Boffelli y con el que Los Pumas lograron pasar al frente por 19-17.

Faltando pocos minutos ingresó en Los Pumas el histórico apertura Nicolás Sánchez, quien a falta de tres minutos del final leyó muy bien el juego, robó una pelota en la mitad de la cancha y se fue corriendo solo hasta debajo de la hache para anotar un try icónico que fue convertido por él mismo. En tiempo cumplido el propio Sánchez tuvo a favor un penal que canjeó por los tres puntos y sellar el definitivo 29-17 a favor de Los Pumas.

RUGBY – MUNDIAL FRANCIA 2023

CUARTOS DE FINAL

Síntesis Gales VS Argentina

Gales (17): 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (cap), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams

Cambios: ST, 10´ Tomos Williams por Gareth Davies, 15´ Corey Domachowski por Gareth Thomas, Christ Tshiunza por Tommy Reffell, 20´ Rio Deyer por Liam Williams, 25´ Sam Costelow por Nick Tompkins, Dafydd Jenkins por Adam Beard y Dillon Lewis por Tomas Francias

Entrenador: Warren Gatland

Los Pumas (29): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: PT, 27´ Matías Moroni por Santiago Chocobares; ST, 15´ Rodrigo Bruno por Facundo Isa, Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela y Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli, 28´ Joel Sclavi por Thomas Gallo, Agustín Creevy por Julián Montoya, 30´ Nicolás Sánchez por Santiago Carreras

Entrenador: Michael Cheika

Puntos del primer tiempo: 14´ try de Dan Biggar convertido por él mismo (GAL), 21´ penal de Dan Biggar (GAL), 38´ y 40´ penales de Emiliano Boffelli (ARG)

Resultado parcial: Gales 10-6 Argentina.

Puntos del segundo tiempo: 4´ penal de Emiliano Boffelli (ARG), 17´ try de Tomos Williams convertido por Dan Biggar (GAL), 28´ try de Joel Sclavi convertido por Emiliano Boffelli (ARG), 37´ try de Nicolás Sánchez convertido por él mismo (ARG), 40´ penal de Nicolás Sánchez (ARG)

Cancha: Velódrome, Marsella

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica)