Tomás Holder debutó en la pista del Bailando 2023 y su coreografía fue la peor de todas: “Es el primer disgusto del año”

El rosarino que bailó al ritmo del cuarteto, se convirtió en el participante con el menor puntaje en lo que va de certamen. Tras su performance, los miembros del jurado Ángel De Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino, le dieron sus devoluciones muy críticas.

El conductor de LAM, le dio a la pareja un 2. Mientras tanto, Moria Casán, les otorgó un 3 y Marcelo Polino, sorprendió al dar el primer 0 de la competencia. “Fue todo una gran confusión, lamentablemente es el primer disgusto del año”, aseguró el periodista. Lo que dio un total de 5 votos.

Antes del baile de Holder, Marcelo Tinelli se sinceró sobre la mamá del participante: “Esta buena tu vieja. Se la ve como buena mina y está fuerte”, soltó el conductor que no pudo contener su comentario. Luego, le preguntó si estaba el una relación o soltera, y Tomás respondió: “Mamá está soltera pero yo soy peligroso”, arrojó el participante.

Luego, intentó calmarse un poco e imaginaron una escena futura del conductor del Bailando 2023 como pareja de Gisela Gordillo. “Un padrastro como yo”, dijo Marcelo, y ante esto, Tomás Holder respondió a modo de chiste: “¿Papá Holder?”.

Desde que fue expulsado en la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2022, Tomás Holder tuvo que afrontar problemas de ansiedad que él mismo se encargó de compartir con sus seguidores. Y era de esperar que, frente a su inminente debut como participante del Bailando 2023, terminara experimentando la misma situación. Lo cierto es que, después de haberse quedado angustiado por no haber sido parte de la primera adición del programa conducido por Marcelo Tinelli, este martes el joven pasó por Intrusos dónde se mostró por demás incómodo y mantuvo una fuerte discusión con parte del panel.

Holder recurrió a su cuenta de Instagram para tratar de explicar lo ocurrido. “Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente… ella ya había tenido un ACV hace dos años. Se tuvo que volver a Rosario. Y no llegué ni a verla. Estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses no comparto nada con ella. No cancelo para ir al programa y les aviso: ‘Chicos, voy a ir con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomás”, comenzó escribiendo el joven en una historia junto a una foto suya.

Y siguió: “Voy y lo primero que hacen es decirme: ‘Che, pareces un motochorro con capucha…Y estamos hablando que si fuera Duki, Luis Miguel o algún jugador nadie diría nada. Solamente sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de mierda que le gusta arruinar vidas”. Luego, Holder agregó: “Le mandé un saludo y un abrazo fuerte a la familia de Silvina Luna porque lo lamento mucho y les importó dos huevos y me saltaron con la capucha. Qué asco la verdad”.

En tanto, en otra publicación en la que se hizo eco de los mensajes de apoyo que recibió en Twitter, el exhermanito explicó: “Avisé que tuve un mal día…que estaba bajón por temas familiares y que nada, estaba con capucha, me levanté, no me peiné y me vestí muy tranquilo como para no fallar. Pero ya saben que está lleno de maleducados y que siempre quieren hacerme quedar mal a mí. Gracias a la gente que me banca y ve la verdad en todo esto”.