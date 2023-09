Rumbo al debate presidencial

Por Karina Cecuk

Los candidatos a presidente pusieron el pie en el acelerador en los últimos días. Mientras Sergio Massa consolida vínculos con una agenda federal, Patricia Bullrich lanzó un nuevo spot de campaña y Javier Milei busca cosechar nuevos votos con el apoyo de Luis Barrionuevo. en tanto Juan Schiaretti y Myriam Bergman intentan no deslucirse en el escenario de cara al 22 de octubre.

Sergio Massa estuvo el fin de semana con gobernadores de las provincias del Norte y en las últimas horas hizo anuncios para el sector petrolero desde Neuquén.

Massa sustenta su discurso en la defensa de los derechos de los trabajadores, y el rol del Estado, en oposición a las declamaciones de Milei. En su reciente visita a Santa Fe puso énfasis en materia de Seguridad y la lucha contra los Narcos, pero tomando distancia de Patricia Bullrich respecto de las metodologías.

Todavía resuena el mensaje de Massa en Salta: «Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, no tengo miedo de compartir con los que piensan distinto», dijo y las especulaciones no tardaron en llegar.

Cierto es que los gobernadores radicales Gerardo Morales y Gustavo Valdés estuvieron presentes en ese acto, y no es ningún secreto que en las filas del radicalismo a más de uno le hace ruido apoyar la candidatura de Patricia Bullrich.

Mientras tanto, la candidata de Juntos por el Cambio, no abandona su discurso de mano dura con los que delinquen, aunque intenta conquistar el voto joven mediante el uso de redes sociales con mensajes mas «amigables».

De hecho, los referentes de la coalición opositora se han mostrado juntos en las últimas horas, ya que el coqueteo de Macri con Milei y el acercamiento de actores de la UCR a Massa, no habrían sumado a la causa.

Incluso Rodríguez Larreta se suma a la campaña de Patricia para captar el voto del conurbano.

En el otro extremo de la lista, el diputado nacional y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, insiste en afirmar que su espacio es «el único que ofrece un cambio de raíz».

El libertario encabezó un acto el fin de semana en Corrientes, donde repitió que representa a «los argentinos de bien», buscando conquistar así a aquellos que reniegan de las políticas sociales. Si bien Milei sigue utilizando simbología como la motosierra, y habla de los privilegios de «los políticos», ya no desdeña con tanto énfasis en rol del Estado, al menos desde lo discursivo.

Así las cosas, los candidatos a presidente se preparan para el primer debate, previsto para este domingo en Santiago del Estero.

Instituido por Ley, el Debate Presidencial es un derecho de la ciudadanía. Se trata de la oportunidad de escuchar todas las propuestas de quienes aspiran a ocupar la presidencia de la Nación, en un ámbito único y en igualdad de condiciones.

De cara a las elecciones generales del 22 de octubre, el primer debate se realizará el 1 de octubre y estará a cargo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La cita es el Centro de Convenciones Provincial Forum de la capital santiagueña.

Los ejes temáticos para el primer debate son: Economía, Educación y Derechos humanos y convivencia democrática, éste último fue el tema elegido por participación ciudadana.

El debate tiene carácter obligatorio, y participarán Sergio Massa, por Unión por la Patria; Patricia Bullrich, por Juntos por el Cambio; Javier Milei, por La Libertad Avanza; Myriam Bregman, Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad; y Juan Schiaretti, por Hacemos Nuestro País.