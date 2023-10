Ricardo Sastre: “Todos queremos que a la Provincia le vaya bien”

El vicegobernador, Ricardo Sastre, se refirió al tema de los fondos que recibe Madryn, y también habló del nuevo gobierno y su relación con Gustavo Menna.

En primer término, Sastre dijo que “debemos ser sinceros, antes que nada. Más allá de la mirada puntual que puedan tener algunos funcionarios que estén por asumir en Trelew, y hasta los entiendo porque muchos de ellos no vienen del sector público y desconocen muchas cuestiones que podrán ver cuando sean gestión, también deberán hacer una autocritica los que plantean estas diferencias y apuestan todo el tiempo a generar grietas en la gente. Hay que informar con responsabilidad, porque todos conocemos de lo que se está hablando, pero pareciera que a muchos les conviene que haya confrontaciones entre ciudades, en las cuales nosotros mismos nos hemos encargado de promover un trabajo comarcal y conjunto. No veo la necesidad de andar buscando diferencias, que no existen”, planteó.

“Nosotros trabajando como comarca, logramos que los beneficios recaigan de forma regional, y no solo en una ciudad o dos. Es a lo que apostamos. Pero cuando escucho hablar de una realidad económica por los fondos que Madryn recibe de la Provincia, veo que se hacen análisis con total liviandad sin ahondar en por qué la ciudad está recibiendo fondos. Hace tiempo que se pelea por recibir lo que nos corresponde en términos de fondos coparticipables. Y cuando hablo de tiempo, me refiero a que la ciudad cobra mal esos ingresos hace más de 30 años”, dijo Sastre.

“En su momento -recordó el Vicegobernador- cuando estaba Buzzi como Gobernador, incluso esta cuestión estuvo a punto de judicializarse. Yo era intendente de Madryn en mi primera gestión, pero pudimos dialogar con el gobierno provincial de turno, y evitar ir a la Justicia. Creo que en política, se trata de decisiones, y sobre todo de diálogo. Ahora ya hace unos meses que por decisión del Gobernador Mariano Arcioni, los vecinos de Madryn reciben los fondos que les corresponden. Se está aportando por una decisión del Gobernador, por las diferencias que la ciudad nunca había recibido. Pero nosotros, jamás planteamos que a la ciudad le den, y que les quiten a otras. Nosotros planteamos en Madryn la llegada de inversiones para generar puestos de trabajo genuinos, hemos logrado que muchas empresas se radiquen y que otras tantas estén haciendo todo el trabajo previo para desembarcar en la ciudad. Ahora el Intendente está en China buscando inversores para Madryn y la región. Esto habla de la impronta que cada uno le quiera dar a la gestión. No es casualidad que la ciudad haya crecido lo que creció, y que la gente haya respaldado por cuarta vez consecutiva un proyecto de gobierno como el nuestro. Eso no pasa en otras ciudades grandes de la Provincia, y quizás cada uno deba analizar el por qué puertas adentro”.

Además, agregó que “si en otros municipios, se apunta a generar políticas sociales por medio de planes de trabajo, está en todo su derecho ese municipio de hacerlo como prefiera el Intendente. Cada uno le da la impronta que pretende, y nosotros en Madryn apuntamos a la generación de empleo genuino, para no tener que caer al Gobierno Provincial cada vez que la ciudad atraviesa una dificultad. Lo único que pretendemos es que a Madryn se le dé lo que corresponde. De hecho lo hablamos con el Gobernador electo, Ignacio Torres, y hasta se planteó la posibilidad de hacer una ‘reparación histórica’ para subsanar el tema de los montos mal percibidos durante tanto tiempo”, cerró.

Nuevo gobierno

Para el Vicegobernador “el próximo gobierno tendrá una oxigenación que quizás era necesaria. Tengo una excelente relación con Gustavo Mena, a quien aprecio hace muchísimos años. Creo que cada uno debe aportar desde el lugar que le toque, pero el objetivo sigue siendo el mismo, todos queremos que a la Provincia le vaya bien”.