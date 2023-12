Orlando Vera ve «mucho arrepentimiento» entre quienes votaron a Milei

Orlando Vera, dirigente del Frente Radical Amaya (FRACh), analizó el futuro de Trelew y la Provincia, que tendrán gobiernos de Juntos por el Cambio desde el próximo 10 de diciembre, y remarcó la importancia para Chubut de tener a Patricia Bullrich en la presidencia de la Nación.

El radical destacó el cambio en la manera de encarar el proceso electoral y le atribuyó a esa estrategia un importante lugar en la victoria de Ignacio Torres: «El año pasado habíamos armado una estrategia de sumarnos a otros, una forma diferente de encarar las cosas. Antes armábamos una lista e íbamos para adelante. Ampliando la construcción, pensando en las alianzas, nos dimos cuenta de que era posible. Había un modelo de muchos años de gestión del mismo signo político, entendíamos que se venía un cambio. Ahora pensamos en la nueva realidad que vendrá el año que viene. Hay que trabajar con todos. El gran desafío empieza el 10 de diciembre«.

Con respecto a la transición en el Pueblo de Luis, dijo que con el intendente electo Gerardo Merino «estamos charlando. No está el hilado fino total. Por suerte la transición larga permite margen de acción. Seguiremos trabajando con respeto a los tiempos que nos marcan Merino acá y ‘Nacho’ en la provincia para anunciar lo que se viene«.

En diálogo con Pido la Palabra, en AzM Radio, Vera consideró importante una victoria de la ex ministra de Seguridad en las próximas elecciones. «Si hubiéramos votado todo a la vez, la transición hubiera sido más corta, con menor incertidumbre. Pero no, hubo que esperar a ver qué pasaba con Chubut y ahora lo estamos haciendo a nivel nacional. Si bien nuestra provincia no es determinante en la elección, sería ideal tener un gobierno del mismo signo político que Nacho y quienes vamos a estar en la conducción de la provincia. Lo ideal sería tener a Patricia Bullrich, que garantice la construcción política pensando en la gente«.

Sobre el triunfo de La Libertad Avanza en agosto, el radical vaticinó una caída en la cantidad de votantes del espacio de la economía ultraliberal. «Primó una idea de cambio. Votaron eso, algo nuevo, pero también escuché mucho arrepentimiento, cosa que me parece sana. Las PASO marcaron la cancha, pero también marcaron qué habría votado la gente, porque no todos votaron a conciencia. Esto generó una reflexión para cualquier ciudadano. Yo creo que va a haber un reacomodamiento, pensando en que no sabían lo que estaban votando, las propuestas, la agenda de Milei. Hay titubeos de su equipo económico y eso marca que no es la salida, sino un error gravísimo apostar por él», criticó.

Escuchá la entrevista completa acá: