Messi aseguró que no piensa en su retiro y que sueña con retirarse en Newell´s

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, brindó una nota con el actor Migue Granados en su programa de streaming «Soñé que volaba».

En una amena charla, el astro argentino se refirió a su retiro como futbolista profesional, aseguró nuevamente que no garantiza su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, y reveló que su sueño es retirarse en Newell´s. También, habló de la paternidad y la amistad.

Un Messi que piensa en disfrutar

«No pensé qué hacer después del retiro. Tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante, el hecho de dejar Europa y venir acá, pero no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más quiero es jugar», comenzó diciendo Lionel Messi en «Soñé que volaba¨ de Migue Granados.

En el mismo sentido, agregó: «Tengo la suerte de hacer un laburo que me encanta, lo disfruto haciéndolo, si bien tengo responsabilidades y objetivos, no deja de ser algo que hice desde chico y disfruto haciéndolo».

«¿Qué voy a hacer? No se, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, el hecho de director deportivo también pero no sé por donde voy a arrancar», detalló en diálogo con Migue Granados en su programa de streaming «Soñé que volaba».

Posteriormente, el delantero de Inter Miami se refirió al próximo Mundial, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026, y remarcó nuevamente (como hizo en el pasado) que no podrá garantizar su presencia para defender la corona obtenida en Qatar.

“No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque está lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos (2024)», dijo.

«Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”, destacó.

Con respecto a su regreso a Newell´s, club en el que se inició como futbolista y del cual es hincha: «Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino», sumando que «jugar en Newell’s que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (Di María – por su posible regreso a Rosario Central)”.

Sobre la familia y la amistad

“Creo que soy buen padre. Creo que intento involucrar a mis hijos los valores que me enseñaron a mi de chiquito. Seguir la línea por el club donde crecí también, los valores del Barcelona son muy importantes y marcados, me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos problemas chicos y después más grandes. Por el momento son controlables”, confesó Lionel Messi sobre su relacion con sus hijos.

“A Thiago fue al que más le inculcamos de chico, como es el mas grande. Los hermanos fueron siguiendo la línea suya. No tengo ese problema (de que quieran tener todo). La tienen claro en ese sentido. Mucho tiene que ver Thiago, por como es él. Thiago no quiere saber nada con ser “hijo de Messi”, no le gusta. Tenían el primer partido y Thiago no te mira para afuera. Entra Mateo y te mira, te saluda, aplaude, hace una jugada y te mira. Son diferentes personalidades. El otro chiquito es terrible pero se esta definiendo, tiene 5 años”, explicó sobre la personalidad de sus hijos.

Además, reveló que a Thiago le cuesta mucho mas hablar y que «con Antonela tiene mas confianza» para contarle las cosas. «Es buena madre, la admiro a full. Ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo. Viajes, partidos, Selección, pretemporada, a veces nos vamos un mes, un mes y medio y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo…”.

Por último, Messi hizo hincapié en la amistad y comentó cómo es su manejo con sus amigos más cercanos: «Tengo pocos de Argentina porque me fui de muy chico. La comunicación antes era mucho mas complicada, hablaba una vez por semana un ratito porque había que poner la moneda y pasaba rápido o por carta. No era nada como ahora».

«Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela, de ahí mantenemos relación. Empiezo a jugar en Newell’s a los seis años con él, me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Antonela de chico. De chico no, pero después me fui y tuve un par de años que no nos comunicábamos ni hablábamos, era jodido. Ya con 16 o 17 años nos reencontramos pero arrancamos mas tarde», expresó.

«De la Selección tengo amigos, la generación anterior compartí mucho con ellos también, Mascherano, el Pocho (Lavezzi), el Kun (Agüero). Desde que llegué lo vi una vez nomás, apenas llegué, fuimos a comer a la casa y vino al partido y a los dos o tres días se fue para España, estuvo en Barcelona, siguió de gira y anda en Argentina», detalló sobre los amigos que le dejó las convocatorias con Argentina.