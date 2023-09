Luque: «Voy a liderar la oposición, que es donde me puso la gente»

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, brindó una entrevista en la que aseguró que liderará una oposición «sin poner palos en la rueda» y se despachó duramente contra el gobierno provincial por su rol durante la emergencia por el derrumbe de la Ruta 3 y su «pésima administración financiera«.

En su visita a Clave Política, el ex candidato a gobernador del frente Arriba Chubut dejó ver su enojo con Mariano Arcioni tras el desastre acaecido junto al Cerro Chenque. «El gobierno provincial ha tenido cero empatía. En la ruta vas a ver solo gente de Vialidad Nacional y gente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Lo que yo pretendía mínimamente era que el Ministerio de Obras Públicas, Aguilera o el que sea, se pusiera en contacto con el secretario de Obras Públicas de la localidad, que se pusieran a disposición», cuestionó.

Su desahogo no terminó ahí: «En cualquier provincia seria, los que gestionan este tipo de obras importantes son los gobiernos provinciales, no los intendentes. Desde que arranqué como intendente de la ciudad me he dedicado a gestionar las obras que debería haber gestionado el gobierno provincial, como muchos intendentes de esta provincia».

También dejó algunos adjetivos para el rol del gobernador electo, que se comunicó con Luque en estos días. «Torres me llamó el jueves cuando yo estaba reunido en Buenos Aires con el ministro de Obras Públicas, para plantearme que tenía una solución para la ruta. Me planteó una idea un poco extraña, que no terminé de entender. Era emitir un bono y hacer un fideicomiso. Esto es una ruta nacional. No tenemos que endeudar al Estado provincial para hacer una ruta de la que se tiene que hacer cargo el Estado nacional», indicó.

El intendente comodorense volverá al llano luego del 10 de diciembre y, aunque aseguró que no participará de ningún cargo público, sí se hizo cargo de la representación que ostenta: «Voy a liderar la oposición, que es el lugar donde me puso la gente, pero con una mirada distinta. Soy de los que creen que la mejor forma de hacer oposición es colaborando para que nos vaya bien, no poniendo palos en la rueda».

«La renegociación de la deuda ha sido un festival de emitir letras y pagar intereses a corto plazo. La provincia tiene una pésima administración financiera. Ante el desastre que va a quedar después de la gestión de este gobierno provincial tenemos que colaborar todos, con intenciones de ayudar y aportar ideas para mejorar la realidad de la provincia», lanzó.

¿Te perdiste esta entrevista? Revivila completa acá: