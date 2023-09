Daniel Rosato: “La propuesta de Milei va a dejar sin trabajo a las PYMEs argentinas”

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato, aseguró: “No están en el programa de Milei las pymes, las industrias, que somos los que generamos más del 65% de la mano de obra del país. Esa es nuestra mayor preocupación. Y donde hoy tenemos pymes, que están parando inversiones de compra de maquinaria porque no saben qué va a pasar. Y tienen temor a esa política, que no va a acompañar ese proyecto de industrialización que viene en Argentina en los próximos años.”

Además Rosato resaltó: «Todo el sector PyME tiene que desarrollarse y tiene que girar alrededor de todo ese desarrollo industrial que viene de la mano del sector energético, petróleo, gas, minería, en el cual hoy el gobierno está apostando».

“Nos preocupa muchísimo el sector industrial PyME, con el candidato Milei, que no hablan de las PyME, no hablan de la industria, no la tiene en cuenta en su programa. Y esto es lo que nosotros estamos invitando a Millei, lo hemos convocado para que exponga qué va a hacer con la industria PyME en Argentina y no nos da respuesta.”

“Lo que vemos nosotros es que la propuesta de Milei significa, un retroceso a la década del 90, donde tuvimos 25% de desempleo, donde cerraron miles de industrias y donde realmente hemos retrocedido y hemos perdido, prácticamente se ha perdido la familia en esa época. Y los fabricantes de insumos en la Argentina, el acero, el polietileno, el polipropileno, que abastecen a toda la industria PyME. ¿Qué van a hacer? ¿Van a cerrar todas esas fábricas?”, concluyó.

Fuente: A24