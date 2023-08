Tras la gira por Europa, regresó la Selección y ya se alista para el Pre Clasificatorio

La Selección Argentina de basquet masculina mayor, regresó a nuestro pais luego de su intensa gira por Europa, donde afrontó encuentros amistosos y entrenamientos.

Durante su estadía en suelo europeo, el equipo dirigido por Pablo Prigioni registró tres victorias (94 a 88 vs Cataluña, 66 a 65 Vs Venezuela y 101 a 87 vs República Checa) y una derrota (85 a 84 ante Bélgica) y ahora ya está listo para emprender viaje hacia Santiago del Estero, donde jugará el Preclasificatorio Olímpico FIBA.

Luego de los amistosos, Argentina se entrenará en nuestro pais

Tras tres semanas en Europa que incluyeron entrenamientos en la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucía, el equipo encarará ahora los últimos días de la puesta a punto para encarar de la mejor manera el primer desafío en el camino a París 2024.

La delegación llegó este lunes 7 por la mañana a Buenos Aires y tendrá día libre para luego entrenar el martes 8 en Obras Sanitarias (a puertas cerradas y sin atención a la prensa). Ese mismo día, por la tarde, viajará a Santiago del Estero.

Allí, Argentina disputará dos últimos partidos amistosos: el jueves 10 ante Uruguay y el sábado 12 ante la Selección U22 que entrenó en Bahía Blanca bajo las órdenes de Federico Fernández y Martín Villagrán.

Para los últimos días de entrenamientos antes del debut del lunes 14 a las 22:10hs vs Panamá, Prigioni tendrá 13 jugadores a disposición: Santiago Trouet (viajará a EE.UU. para sumarse a la Universidad de San Diego en la NCAA) y Juan Ignacio Marcos (seguirá recuperándose de la lesión miofascial en el isquiotibial de su pierna derecha) no serán parte del plantel.

El plantel convocado

Vale destacar que el listado de jugadores está confirmado por Aaliya, Lee; Bressan, Gonzalo; Brussino, Nicolás; Cáffaro, Francisco; Campazzo, Facundo; Chapero, Tomás; Corbalán, Gonzalo; Delfino, Carlos; Fernández, Juan; Fjellerup, Máximo; Garino, Patricio; Redivo, Lucio y Vildoza, Luca.

El PreClasificatorio

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio Olímpico conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos FIBA a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.

El Clasificatorio Olímpico del próximo año se disputará en cuatro zonas-sedes de seis equipos cada una, otorgando un boleto al ganador de cada una a los Juegos Olímpicos de París 2024.

