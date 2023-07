Malena Guinzburg presentó a su novio: “Dos años con el amor de mi vida”

La humorista festejó un nuevo aniversario y se mostró muy enamorada de Adrián, a quien conoció en una aplicación de citas.

Luego de algunos fracasos amorosos, de los que habló en reiteradas entrevistas y que nutrieron sus desopilantes monólogos, Malena Guinzburg encontró el amor. Fue hace dos años, que prefirió vivir lejos de las cámaras, hablando lo justo y necesario del tema y preservando su intimidad de pareja. Hasta ayer.

En una reciente charla con Teleshow, la humorista había explicado que enamorarse fue parte de un proceso de aprendizaje, de caer y levantarse, hasta que pudo ver todo de otra manera. “Me di cuenta cómo había forzado cosas que tendrían que darse de otra manera”, confió. “Creo que cambiaron un montón de cosas. Creo que también hay un hartazgo. Nos criamos con eso de encontrar la media naranja, alguien que te complete. Y creo que cuando una se da cuenta de que no es que necesitás alguien que te complete, sino que vos ya estás completita como estás, pero si querés alguien que te acompañe, también cambia un poco la cosa. Y también creo que necesité caerme 80 veces con la misma piedra”, agregó con autocrítica.

También se refirió a haber encontrado el amor en una aplicación de citas: “Había tenido todo, pero me daba mucha vergüenza estar ahí”, admitió, y explicó cómo había superado esos temores. “Lo que pasa es que post pandemia no quedaba otra para conocer gente. Pero tenía mucho prejuicio con estar ahí por ser famosa. Me parece que es un lugar más donde se conoce, donde van los que están solteros, y supongo que algunos que no y están de trampa. Hay cosas que uno va aprendiendo. Tiene que empezar con un chistecito, con algo”, analizó antes de hablar de su novio.

“Se llama Adrián. Creo que empezamos a chatear un viernes y el domingo nos vimos. Fluía. Y me parece que eso fue lo diferencial. Para mí lo más saludable fue que no usaba redes sociales, entonces yo no estaba pendiente de ver si me likeó, o de subir una foto para que le guste, o hacerme la interesante. Eso es re tóxico, porque una está analizando un mensaje durante horas o un like. Y como él no tenía redes, no hubo histeria”.

Ahora, al cumplirse un nuevo aniversario de la relación, Malena compartió por primera vez una serie de fotos junto a su pareja. ”Pensé que el amor era pasarla para el orto, pero desde hace dos años descubrí que era todo lo contrario. ¡Tarda en llegar pero al final hay recompensa! 2 años con el amor de mi vida”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a postales de diferentes momentos de la relación.

La publicación en la red social, donde la humorista tiene más de 800.000 seguidores, se pobló de miles de comentarios de sus seguidores, quienes festejaban su felicidad como propia: “¡Ay, una alegría me das! ¡No sabia que estabas en pareja!” o “Cuando te da alegría alguien que no conoces, pero que sentís que se merece todo lo mejor del mundo. ¡Por mucho mas amor!”.

También hubo mensajes de sus compañeras en Las chicas de la culpa, como Connie Ballarini: “¡Los quiero! ¡Qué viva el amor hermoso como el de ustedes. Felicidades”, o Nati Carulias: “¡Ayyyyy los amo! Felicidades por estos dos años de amor”. También pasó a saludar su ex compañero radial Matías Martin, quien celebró la alegría colectiva: “Tanta gente contenta con este posteo me alegra el corazón. Que sigan disfrutando, Male”, escribió el conductor de Todo pasa, sumando su saludo al de Cathy Fulop, Carla Peterson, Claudia Fontán y más famosos.