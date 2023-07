Dulio Monti asegura que la gente está enojada con «la clase política»

Dulio Monti, candidato a legislador provincial de Rawson por Juntos por el Cambio y secretario general UCR de Chubut, habló con AzM Radio y dijo que cree la gente está enojada con «la clase política».

«Me ha tocado ser oposición en Rawson. Éramos diez concejales y nueve eran peronistas. Yo discutía, y me sentía respetado por algunos, por otros no. Pero había diálogo. Si mañana me toca ser oficialismo voy a aceptar que el otro me critique, y en todo caso voy a tratar de convencerlo y de acordar determinadas cosas de la ciudad para poder salir adelante. No le tengo miedo a la discusión», aseguró.

El ex edil de la capital chubutense afirmó que el adelantamiento de las elecciones los obligó a realizar un trabajo intensivo: «Al ser una campaña corta, estamos 24/7 tratando de llegar con nuestra propuesta a los vecinos, explicando por qué queremos estar cuatro años más y por qué es importante que ‘Nacho’ Torres sea gobernador».

«Se está viendo que hay lugares en el país donde ha ido a votar el 60 por ciento. Lo vimos en Córdoba, donde también ha habido una baja participación. Pienso que eso tiene que ver con que la gente está enojada con la clase política«, analizó.

Monti dijo que cree en las políticas a largo plazo y que así se debe trabajar para desarrollar la producción: «Hay cosas que queremos dejar sentadas hacia el futuro. Sabemos que hay cuestiones que, en lo inmediato, no venden políticamente. Nosotros tenemos la decisión de que Rawson tiene que crecer, avanzar. Y la única manera es tomando decisiones a mediano y a largo plazo. Hay políticas de Estado que los rawsenses debemos consolidar para tener un futuro en empleo, de desarrollo productivo«.