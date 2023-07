Testimonios de policías en el juicio por el incendio en la Legislatura

En la continuidad de debate en juicio oral y público en el que se encuentra imputado un dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATECH) por el incendio provocado en la Legislatura del Chubut en septiembre del año pasado, declararon en carácter de testigos policías de la provincia del Chubut que intentaron evitar el siniestro en algunos casos y otros que realizaron pericias para probar y evaluar los daños.

Se trata del debate que tiene a Matías Schierloh, como imputado por los daños que se produjeron en la Legislatura del Chubut en la noche del 19 de septiembre del año 2019 durante una manifestación de docentes. El debate se realiza ante el Juez Fabio Monti mientras que toda la investigación y el proceso de persecución penal está cargo de la fiscal general Florencia Gómez, acompañada en juicio por el procurador de fiscalía Leonardo Cheuquemán.

El imputado es asistido por el defensor particular Javier Romero y en carácter de querellante representando al Estado provincial, estuvo presente el abogado Martín Castro.

La primera testigo del juicio fue la oficial Rocío Redondo, que con muy poco tiempo de antigüedad en la fuerza le toco ir al lugar junto a otros efectivos, en condiciones de inferioridad numérica ante la gran cantidad de manifestantes y los desmanes que se estaban produciendo. Ante el Juez Fabio Monti, los representantes de la acusación y de la defensa del imputado, la mujer describió la situación tensa que se vivía al caer la tarde del 19 de septiembre del año 2019 en la explanada de la Legislatura del Chubut. Se refirió a las agresiones, al intento de ingresar al edificio y la inmediata retirada por el intenso humo y calor del fuego avivado con pallets de madera y cubiertas.

“Fue frustrante no poder ayudar a mis compañeros, el fuego era tan fuerte que afectaba a los mismos manifestantes. Luego nos fuimos a la Comisaría, porque los manifestantes se dirigieron a nuestra dependencia. Nos encerramos en la Comisaría y vimos como siguieron hacia la Casa de Gobierno. Vimos como rompieron el vallado del ingreso por la parte posterior. Rompieron los vidrios y quemaron la puerta dos. Eran muchos manifestantes y el fuego era muy grande. Intervino el GEOP y luego los bomberos, a la vez que algunos compañeros, cerca de la una de la mañana, debieron ser trasladados al Hospital. Fue una situación de mucha violencia. Tuve mucho miedo, fue una situación horrible”, indicó.

También declaró en similares términos Daniel Flores, chofer de un patrullero en la comisaria de Rawson. Contó cómo se desarrollaron los incidentes, los daños que se produjeron, el uso de pallets y de cubiertas para alimentar las llamas, la rotura de vidrios de la puerta principal de la Legisltarura, con dos focos ígneos de grandes dimensiones.

Adán Figueroa, otro policía, realizó una inspección ocular en horas de la madrugada del día siguiente, una vez aplacado el incendio. Dijo que la Cooperativa había cortado la energía y la manifestación ya se había dispersado. Realizó un acta sobre los daños en el edificio y el mobiliario. Expresó que su tarea se vio dificultada por el espeso hollín y el humo que aún persistía, con el frente de la Legislatura afectado seriamente y con daños hacia el interior del edificio al expandirse el fuego hacia el recinto.

Entre otros, en similares términos declararon los policías Laura Martínez, Erica Muñoz, Martín Lema y Pamela Morales, que describieron al lugar muy afectado por el fuego, con un ambiente tóxico que dificultaba las tareas para realizar las pericias, aunque igualmente labraron actas de trabajo para la realización de informes descriptivos con fotografías de los daños, informes que fueron exhibidos en la audiencia.

Otros de los testimonios que se destacó fue el del comisario mayor Marcelo Piñero, jefe del área operaciones de la Policía, que describió la inferioridad numérica en cuanto a cantidad de policías para contener a los manifestantes, con la obligación de intentar preservar la integridad del lugar a la vez de tener que cuidar la integridad física de los policías a su mando. “Éramos apenas ocho policías y más de cien manifestantes, ingresamos al edificio y sosteníamos las puertas para que no ingresen. Llovían las piedras contra los vidrios que a la vez estaban a punto de estallar, por el calor del fuego. Nos replegamos hacia adentro y el humo era tan intenso que no se podía respirar. Pedimos apoyo de más policías, pero cuando llegaron fue más conveniente que no ingresaran. El mal menor fue el de replegarnos”, indicó.