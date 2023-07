River se impuso a The Strongest y logró el pase a octavos

El «Millonario» venció 2-0 al equipo «aurinegro», en un cotejo por la sexta y última jornada del Grupo D. Rodrigo Aliendro y Miguel Borja, uno en cada tiempo, marcaron el tanto para el equipo local. El conjunto de Núñez finalizó segundo en su zona.

River Plate logró este martes el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores con el triunfo 2-0 ante The Strongest de Bolivia, en la sexta y última fecha del grupo D, y concretó así, con bastante esfuerzo, el primer objetivo en el máximo certamen continental.

Rodrigo Aliendro y el colombiano Miguel Borja fueron los goleadores en un Más Monumental colmado en una fría noche de invierno.

El club de Núñez, con 10 unidades, finalizó segundo en su zona, detrás de Fluminense de Brasil (10) que empató 1-1 con Sporting Cristal de Perú (8), como local, y terminó con una mejor diferencia de gol (+4 contra 0). El equipo boliviano quedó último con 6 unidades.

A pesar del resultado, River tuvo un partido discreto y apeló al esfuerzo para quedarse con una victoria necesaria para clasificar a la siguiente instancia de la Libertadores.

River sufrió desconexión en sus líneas, con actuaciones individuales discretas, que se pusieron de manifiesto cuando The Strongest se animó a jugarle de igual a igual.

La primera parte mostró a un River de dos caras. Hubo un comienzo con intensidad, como era de esperar, con posesión de la pelota y protagonismo.

Sin un juego deslumbrante, River atacó a The Strongest y su primera llegada se produjo con un remate cruzado de Nicolás De La Cruz que el arquero Guillermo Viscarra desvió y mandó al córner.

En la jugada siguiente, Aliendro, con mucha clase, abrió el marcador. El ex Colón recibió en la entrada del área un pase atrás de De La Cruz, abrió el pie derecho y colocó la pelota junto al palo izquierdo.

River logró cierta tranquilidad y si bien continuó con el dominio del balón, con destellos de Esequiel Barco, su rendimiento mermó con el correr de los minutos.

The Strongest, obligado, se adelantó en el campo y a través de Michael Ortega empezó a crecer. Ocasiones no le faltaron al equipo boliviano que pudo haber empatado con un disparo del argentino Luciano Ursino (ex Temperley) que se desvió en Robert Rojas.

A la media hora de juego, la visita tuvo una doble oportunidad. Primero con el remate de media distancia de Enrique Triverio, que obligó la intervención de Franco Armani y en la jugada siguiente con el intento de Eugenio Isnaldo (ex Defensa y Justicia) que se fue por arriba del travesaño.

El mediocampo no daba respuestas en River y los más de 80 mil hinchas se dieron cuenta del bajón futbolístico. La hinchada riverplatense intentó levantar a un equipo que -de todas maneras- pudo haber aumentado la ventaja, con acciones aisladas, en dos intentos de un solitario y luchador Lucas Beltrán.

La expectativa de los hinchas por ver una mejoría en el segundo tiempo no se cumplió en absoluto. Por momentos, el equipo de Martín Demichelis estuvo partido. De La Cruz y Enzo Pérez, quienes profundizaron errores, resultaron reemplazados y River volvió a tener a Aliendro como único volante central.

El ingreso de Pablo Solari, y luego el de Miguel Borja, le dieron algo de peso ofensivo a River, pero estaba muy lejos de ofrecer un funcionamiento mejor. The Strongest podía generar pases sucesivos, mientras River veía pasar la pelota y mostraba dudas defensivas entre Robert Rojas y Paulo Díaz.

Sin juego colectivo tampoco aparecieron individuales en un equipo ‘millonario’ de varios puntos flojos, especialmente Ignacio Fernández, quien nunca se hizo manija y estuvo impreciso.

Lo mejor de ‘Nacho’ fue un cabezazo, a los 19 minutos del segundo tiempo, que pasó cerca del segundo palo.

Sobre el final apareció el gol de Borja. El colombiano estuvo oportuno para corregir la dirección de la pelota en el intento de Solari, después del remate de Barco que fue desviado por Viscarra.

Sin sobrarle nada, en un reflejo de su competencia en el grupo, River se quedó con el boleto a octavos. El próximo miércoles 5 de julio conocerá a su rival, a través del sorteo que se realizará en la sede de Conmebol, en Paraguay, con uno de los ocho ganadores de la fase de grupos.

