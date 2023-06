Maderna: “No somos funcionales a nadie, el 90% del peronismo está de nuestro lado”

El intendente de Trelew y candidato a gobernador de Chubut, Adrián Maderna, se mostró confiado con respecto al apoyo que espera recibir en las próximas elecciones: “Yo creo que el 90 por ciento del peronismo está de este lado, con gente independiente, con mucha juventud y eso se va a demostrar en las urnas. Competimos para poder tener un proyecto que siga funcionando después de la elección y en ese aspecto no somos funcionales a nadie”.

En diálogo con AzM Radio, el candidato de “Renovación y Desarrollo” fue crítico del armado de listas de Arriba Chubut: “Ellos se están peleando para ver quién va entre los cinco o seis primeros de la lista de diputados. ¿Sos proyecto ganador o sos funcional a Cambiemos? A nosotros no nos pasa eso, entonces tenemos esa tranquilidad. Yo creo que ellos nos quitan votos a nosotros. Hechos matan discurso”.

El intendente trelewense también marcó diferencias con respecto al trato que se les da a los militantes en su espacio político. “Cómo se ha descuidado a los compañeros, cómo se los ha dejado de lado. Les han puesto competidores de la noche a la mañana y eso, sin lugar a dudas, genera enojo, resquemores y no construye. Nosotros tenemos una particularidad: si damos la palabra de que va a haber lista única, va a ser lista única. Y no que aparezcan paralelamente otros candidatos para que se peleen y sumen solamente para el candidato a gobernador. Me parece que es una falta de respeto absoluta y el electorado está buscando otra cosa”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de acercar posiciones con Arriba Chubut, Maderna fue terminante: “Es imposible para nosotros adherirnos a un proyecto que castigó a Trelew desde que se votó el ‘No a la Mina’. Yo no soy un militante del ‘No a la Mina’, no me sumo a las asambleas, pero soy respetuoso de quienes hacen una defensa de los recursos naturales desde una mirada particular con sus fundamentos”.