En Islandia suspendieron la caza de ballenas hasta agosto

El gobierno de Islandia suspendió la caza de ballenas hasta finales de agosto en nombre del bienestar animal. “He tomado la decisión de suspender la caza de ballenas” hasta el 31 de agosto, dijo la ministra de Alimentación, Svandis Svavarsdottir.

El anuncio se realizó después de que un informe estableciera que la caza de cetáceos no cumple con las leyes de bienestar animal de Islandia.

“Si el gobierno y los titulares de permisos de caza no pueden garantizar los requisitos de bienestar, esta actividad no tiene futuro“, añadió la funcionaria.

Una actividad muy cuestionada

La única compañía de caza del país, Hvalur, había anunciado en el pasado que esta temporada sería la última debido a la disminución de la rentabilidad.

La temporada de caza de ballenas en Islandia se extiende desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, pero es poco probable que se reanude después del 31 de agosto.

Las cuotas anuales permiten la cacería de 209 rorcuales comunes -el segundo mamífero marino más largo después de la ballena azul- y 217 rorcuales pequeños.

Pero las capturas fueron mucho más bajas en los últimos años debido a la disminución de la demanda de carne de ballena.

La oposición de la población

La oposición a esta práctica es ahora mayoritaria entre la población. El 51% de los islandeses se oponen, contra 42% hace cuatro años, según una encuesta realizada por el Instituto Maskina y cuyos resultados se hicieron públicos a principios de junio.

Además, la matanza de estos cetáceos provoca largas agonías y la torna violatoria de la ley islandesa, según un informe de las autoridades veterinarias del país.

En los últimos vídeos difundidos por esas autoridades se puso de manifiesto la espantosa agonía de cinco horas de una ballena cazada el año pasado.

Islandia, Noruega y Japón son los únicos países que permiten la caza de ballenas.