Como Soda o Los Redondos: Duki tocará en River y ya empieza la preventa

“Ya no hay más vuelta atrás de esto. No hay vuelta atrás”, se lo escucha decir a Duki en off, sobre el cierre de un video corto que publicó en sus redes sociales para anunciar su próxima faena. Desde la ventanilla de un avión se avizora el Más Monumental, estadio de River Plate, escenario al que el rapero llegará próximamente.

En el video en cuestión, el rapero nacido como Mauro Ezequiel Lombardo resume el camino que lo trajo hasta aquí: desde las imágenes del segundo show de su historia -ocurrido en 2017, en San Salvador de Jujuy- hasta esta próxima parada, pasando por bares, teatros medianos, luego el Gran Rex, después el Luna Park -ambos en 2018-, a continuación las giras internacionales y finalmente su gran gesta de 2022, que fueron las cuatro funciones agotadas en Vélez Sarsfield. “No había plan B, nunca lo hubo y ya está… Lo había hecho y no iba a volver para atrás”, define Duki acerca de su propio destino.

Así las cosas, este miércoles anunció su primer River para el próximo 2 de diciembre y las entradas estarán disponibles este viernes 30 a las 10 horas. Esta instancia es una preventa para los clientes de una tarjeta específica y, una vez agotado este stock, se largará la venta general.

El anuncio del River de Duki -que será la primera vez que un rapero argentino llegue al estadio con más aforo del país– llega en un momento muy especial para el ícono del trap: hace menos de una semana lanzó su nuevo disco de estudio, el cual tituló Antes de Ameri. Este trabajo supone una vuelta a las raíces después de los dos volúmenes de Temporada de Reggaetón, en el que la pareja de Emilia Mernes decidió experimentar con el costado más pop y comercial del ritmo caribeño.

“Este disco se escucha entero, de principio a fin. Está todo conectado y fue armado con el propósito que la experiencia sea el disco entero, no canción por canción”, había explicado el rapero en un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter pocos días antes del lanzamiento y como sugerencia para sus seguidores, tal vez más habituados a escuchar música en formato single y no tanto álbumes enteros.

El audio pulido por el triunvirato de productores conformado por Asan, Yesan y Zecca llevó las canciones de Duki a otro nivel. Barnizado con una estética espacial”, el rapper le saca brillo a su flow con su característico estilo lírico, ese que aun persiste en “modo fronteo”. Lucho SSJ, C.R.O, Jhay Cortez, Akapellah y Quevedo, son algunos de los artistas invitados de este álbum que, en realidad, es la puerta de entrada a lo que, según dijo el propio Duki, será “el disco de su vida”: se espera que en los próximos meses lance Ameri.

“‘Ameri’ es ese lugar (planeta), al que queremos llegar, pueden ser sueños, metas, la búsqueda de crecer y mejorar en algo. Para mí es la inspiración, y el siguiente paso para mi carrera”, explicó el propio Duki semanas atrás, también en su cuenta de Twitter, para darle forma pública a este concepto que ronda por su cabeza y que lo motiva a seguir yendo a más. De hecho, próximamente habrá más novedades de la mano del rapero, ya que lo de River no será un punto de llegada, sino un nuevo lugar del cual partirá para seguir conquistando oídos.

Fuente: Teleshow.