Wanda Nara explicó cómo fue el accidente en el que estuvo involucrada y terminó con un motociclista herido

Al ver las repercusiones que había tenido la información, Wanda aprovechó un alto en las grabaciones para difundir un mensaje con su versión. “El auto que me traía 7 de la mañana al canal, venía por Libertador camino a Martínez, y el accidente del señor de la moto era del otro carril”, afirmó, mencionando que el siniestro se había producido con el tránsito en sentido capital, aunque sin precisar la altura.

“Veo el impacto, con mucha precaución miré hacia atrás porque obviamente venían todos los autos, me bajé automáticamente y fui de las primeras en llegar y estaba este señor mayor tirado en el piso”, continuó Wanda, y allí relató lo que le dijo el hombre.

“Según me dijo, su moto se resbaló, pero nada tenía que ver con el auto que venía yo”, aclaró. “Simplemente me bajé a dar ayuda, esperé que llegara la ambulancia”, agregó y se refirió a la foto que circuló. “Se me ve agarrándole la mochila porque estaba buscando otro teléfono. Mi auto no estuvo involucrado, estaba en la otra mano pero hice lo que hubiera hecho cualquiera. Eso es todo”, cerró.

Wanda venía de cargar energías en Estambul, la conductora aprovechó el fin de semana largo para reencontrarse con su marido Mauro Icardi y con sus hijas Isabella y Francesca. A través de su cuenta de Instagram, Nara mostró todos los planes que hicieron en familia, paseos por la ciudad, descanso en el lujoso departamento que tienen, día de compras y más. También compartió una foto con la camiseta del Galatasaray y la cara pintada de los colores representativos del equipo para alentar al club donde se el jugador se desarrolla como delantero.

Actualmente la relación de Nara e Icardi se encuentra en un buen momento, acompañándose en los proyectos de cada uno y habría una estabilidad según muestran en público tras la crisis que tuvieron a raíz del affaire de él con la China Suárez, suceso que generó un quiebre en la pareja pero que pudieron superarlo y continuar como familia.

Si bien Wanda se ocupó de aclarar que el accidente que tuvo el hombre de la moto, ni ella ni su chofer tuvieron algo que ver, de todas formas la mediática vivió un mal momento por la versión que circuló y por la angustia que le generó ver al señor lastimado aunque ella de inmediato se bajó para asistirlo.

(Fuente: Teleshow)