Tras la sanción el PSG, Lionel Messi se disculpó con el club y los hinchas a través de redes sociales

Este viernes, el futbolista argentino capitán de la Selección Argentina campeona del mundo Lionel Messi, se expresó en su historia de Instagram tras la sanción que le impuso el PSG, luego de su viaje a Arabia Saudita.

“Quiero pedir perdón a mis compañeros y al club, pensé que teníamos día libre luego del partido. Era un viaje programado. Aceptaré lo que el club decida”, indicó el futbolista rosarino.

Leo pidió perdón a sus compañeros y al club

Lionel Messi se manifestó este viernes a través de su historia de Instagram luego de la sanción que le cayó de parte del París Saint-Germain, la cual consiste en no poder entrenar, no poder jugar de manera oficial y en suspender su salario por dos semanas, según informó el medio francés L’Equipe.

El astro, por medio de una de sus redes sociales, dijo: “Quiero pedir perdón a mis compañeros y al club, sinceramente pensé que teníamos día libre luego del partido, como venía pasando en las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente, y este no pude. Vuelvo a repetir, pido perdón por lo que hice y estoy a la espera de lo que el club decida”.

Esta situación pone prácticamente en jaque la continuidad del 10 argentino en el club parisino. En ese sentido Ariel Senosiain, desde los micrófonos de D-Sports Radio, le puso certidumbre al tema y lanzó una bomba mundial.

El reconocido periodista argentino confirmó que hace un mes Jorge Messi, padre y representante de la “Pulga”, le comunicó a Luis Campos (manager de PSG) que el capitán de la Selección Argentina no seguirá en la franquicia de la ciudad parisina. Por lo que esta sanción podría bien ser tomada como una «devolución de gentilezas».

Habló el DT Galtier, en conferencia de prensa

Justo sobre esto, quién también habló fue su entrenador, Christophe Galtier, que no quiso hacer mención a la sanción que le impuso la dirigencia del club francés a Messi tras su viaje a Arabia Saudita.

«Hagamos la cronología. Fui informado por el club en el inicio de la semana de la decisión del club de suspender a Leo. Cuando fui informado tomé la decisión de no hacer comentarios al respecto», señaló Galtier, en la habitual entrevista que le brinda el DT a los medios oficiales del club en la previa de un partido.

Luego, agregó: «La pobreza del nivel del equipo, sumado a la sanción a Messi, hacen que este no sea un período placentero para mí. La decisión de la sanción a Lionel no fue mía, a mí me la informaron. No voy a responder sobre si veo a Neymar y Messi juntos en el Paris la próxima temporada. Mi foco está en ganar el título».

Por otro lado, Galtier se refirió a los insultos de parte de los ultras de PSG contra Messi y Neymar. «Con respecto a las protestas frente a la casa de un jugador, tenemos que tener cuidado con eso. La vida privada debe seguir siendo privada», remarcó.

«Puedo entender la ira, la decepción de nuestros fanáticos. Pueden protestar en el campo de entrenamiento, en la oficina de PSG o después de un partido en el Parque de los Príncipes, pero no puedo aceptarlo en la casa de nadie, ya sea Neymar o cualquier otra persona», completó.

A principios de la semana, PSG decidió sancionar a Messi con dos semanas sin entrenar ni jugar, además de una multa económica que consiste en que no cobrará el salario correspondiente a 14 días. Según la dirigencia, el astro argentino no pidió permiso para viajar a Arabia Saudita, país con el que tiene un vínculo comercial, precisamente con la oficina de turismo.