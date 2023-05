Martín Saavedra: “Hay falta de docentes porque no hay un plan de creación de cargos”

En la jornada de este martes, en la sede de Rio Gallegos se dio inicio a la jornada extendida para la habilitación del boleto estudiantil santacruceño en el sistema SUBE en la capital provincial. En este sentido, se estableció un horario especial de atención de 17:00 hs. a 19:30 hs., desde el martes 2 hasta el viernes 5 de mayo.

Martín Saavedra, el presidente del Centro de Estudiantes de la UNPA, dialogó con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, abordando distintas temáticas de la universidad como la habilitación del boleto estudiantil en la tarjeta SUBE: “El tema de la reglamentación y actualmente su inscripción, va a ser positiva, era una necesidad muy grande. Hay familias que se trasladaban desde zonas muy periféricas”.

A su vez, destacó: “Hay un grado de desinformación, nos pasa mucho que nuestros estudiantes piensan que ya rige. Estamos aclarando que recién el beneficio corre desde el 1 de junio y después ver si podemos validarlo”.

“El boleto es 100 % gratuito, según lo que dice el formulario. Todavía no encontré limitaciones con el pasaje. Hay estudiantes que por día consumen cuatro pasajes solamente con ir y volver, imagínate aquellos que tienen que irse y volver varias veces por cuestiones laborales”, precisó.

Consultado por el servicio de colectivos en la ciudad capital, Saavedra manifestó: “La línea C no tiene diferencia horaria entre pasada y pasada, la A tiene demoras de 30 minutos. En ese sentido, se deberían disponer más móviles. Además, no hay colectivos como la línea B que ingresen al campus. Ya hicimos este planteo al municipio, le presentamos una nota a la empresa, es una necesidad social de los estudiantes de la universidad”.

“La realidad de la situación económica de la educación provincial y universitaria, hoy día, no hay cargos. No se hace un llamado para que alguien se inscriba y esa persona pase a planta. Esto le da inestabilidad laboral al docente, porque no sabe si después de un tiempo sigue trabajando”, comentó.

Y agregó a continuación: “Esta problemática la Unidad Académica de Río Gallegos la vive todos los años, hoy no se pone la inversión necesaria para que los docentes pasen a planta. La realidad de fondo es que este problema lo conoce toda la gestión, y se ha adoptado esto como una normalidad”.

“La creación de cargos depende de la rectoría y el presupuesto se discute en el Consejo Superior. Sin embargo, hay plata para crear cargos. Lo que pasa es que no se ha dado un plan de creación de cargos”, reclamó el presidente del Centro de Estudiantes UNPA.

(Fuente: TiempoSur)