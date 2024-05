Vecina del interior provincial reclama un hogar en Gastre para que su hijo pueda ir a la escuela

Rosalina Morales se contactó con El Diario Web para contar su padecimiento. Desde el 2018 que lucha contra viento y marea para que su hijo menor de edad pueda tener educación de calidad y un hogar digno.

En diálogo con este medio comentó que vive a unos 30 kilómetros de la Gastre, en Taquetren en el interior provincial, y que se dedica a las actividades del campo. La lejanía con el casco de la localidad y la falta de transporte propio generó que durante algunos años tuviera que viajar y dormir en la plaza o en sitios impensados. Dejando su hogar solo, saliendo los lunes temprano y volviendo los viernes a última hora para que su hijo pueda asistir al establecimiento escolar.

Por ello, ante esta problemática la vecina solicitó ayuda a las autoridades, para recibir un hogar en Gastre, en condiciones dignas para que su hijo pueda estudiar, formase y sin sufrir los grandes movimientos, sin embargo se le entregó uno con goteras, y en situación tan precaria que llevaron a que ambos vivieran en peores condiciones y enfermándose más de una vez durante el 2023.

El reclamo de la madre soltera sigue, en este 2024, siendo el mismo, tener un lugar cálido, un hogar en cercanías a una escuela para que su hijo de 10 años pueda continuar con sus estudios sin sufrir el desarraigo.

Más allá de la insistencia y los gritos de pedido de ayuda a las autoridades de Gastre (anteriores y actuales) y al nuevo gobierno provincial, miran para otro lado. Desde el Ministerio de la Defensa Pública le ofrecieron que “el nene vaya al albergue por ahora” y dejarlo lejos del único vínculo familiar que tiene, su madre.

Por otro lado, comentó que con el ingreso anual que tenía por su trabajo no le alcanza para pagar un alquiler y que por ello hace este reclamo. “En Gastre hay tres viviendas sociales. Las tres están ocupadas por personas con un mejor pasar, con gente que tiene más plata e incluso auto. Una de ellas hay un docente sin hijos, por ejemplo, y a mí no me dan respuestas”, planteó Rosalina entre lágrimas.