Mario Markic: «Estamos muy bien posicionados para el futuro»

Mario Markic, desempeñó una gran trayectoria en los medios de comunicación, llegando incluso a recibir un Martín Fierro de Oro en 2015, por su programa «En el camino». Sin embargo, este año, el periodista decidió meterse de lleno en el mundo de la política y para las elecciones del 2023 se postuló como candidato para la gobernación de la provincia de Santa Cruz.

El ya oficializado candidato a gobernador de Santa Cruz por una de las líneas del PRO, Mario Markic, dialogó con La Parada, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, y confirmó nuevamente sus aspiraciones políticas de cara a la venidera instancia electoral: “Esto es una presentación ante la sociedad y ellos decidirán, y el partido con su presidente al frente también hablaremos”.

“La presencia de Horacio Rodríguez Larreta en Caleta, fue muy bien recibido por la gente, respondió las preguntas sin fisuras, a mí me prometió que me iba a ayudar con la candidatura. No es la primera vez que viene, también vendrá Patricia Bullrich y seguramente otros referentes nacionales porque es un lugar que importa mucho en Santa Cruz”, explicó.

Al respecto, comentó cómo decidió ser candidato a gobernador de la provincia: “Cuando empecé a pensar en abandonar el periodismo buscando nuevos desafíos, me apareció la idea de ingresar a la política de mi provincia porque había cumplido un ciclo con mis programas en el aire. De tal modo que decidí involucrarme y apareció un jefe de campaña que trabajó con María Eugenia Vidal. Hace un año empezamos con esta idea y recién lo dimos a conocer en febrero”.

“Las dos personas, tanto Patricia como Horacio han tenido éxito en sus respectivas gestiones. Yo estoy haciendo mis primeros pasos en la política, me dedico al territorio y recibo de ambos el impulso y el respaldo para pelear la provincia”, precisó.

Respecto al desdoblamiento de las elecciones, recientemente oficializado, opinó: “Estábamos en la conferencia con Horacio Rodríguez Larreta, nada me llamó la atención, solamente el hecho que iban a sacar la Ley de Lemas. Les va a resultar difícil, estoy percibiendo en todas las localidades que estuvimos hay un hartazgo considerable, se le va a hacer muy difícil al oficialismo esta vez”.

A modo de cierre, mencionó: “Voy con las banderas de la honestidad, el desarrollo de la provincia y el trabajo para todos, el trabajo genuino y alternativo. Tenemos que encender los motores de la producción en Santa Cruz, es inexplicable que en los últimos 40 años no se haya aprovechado todo el potencial de la provincia”.

«En una semana y media, estaría en Río Gallegos empezando a trabajar en esa idea porque los tiempos se acortan, tenemos referentes en todas las localidades. Veo a la gente expectante y con esperanza, me llena de satisfacción. Estamos muy bien posicionados para el futuro”, cerró.