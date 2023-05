Joaquín Arbe y Roxana Vallejos ganaron la media maratón “Día de la Patria”

La prueba atlética de 21 K “Día de la Patria” se desarrolló el pasado domingo, uniendo las ciudades de Gaiman y Trelew en lo que fue su 10° Edición.

Arbe y Vallejos, se quedaron con los 21K

Los atletas Joaquín Arbe y Roxana Vallejos fueron el ganador y la ganadora de la competencia atlética 21 K «Día de la Patria», que este domingo unió las ciudades de Gaiman y Trelew.

El evento, que contó con la participación de casi 500 atletas fue organizado por Gerardo Haro, con el apoyo de la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew.

El recorrido de la prueba de 21K se inició en la Plaza de Gaiman y concluyó en frente de la Municipalidad de Trelew. El trazado incluyó un sector de Gaiman Nuevo, La Costanera, la Ruta 25 hasta Trelew, ingresando por Av. La Plata y pasando por Marconi, 25 de Mayo, y Rivadavia.

Arbe, atleta olímpico oriundo de Esquel, se quedó con la prueba con un tiempo de 1:09’13, seguido por Martín Ñancucheo con una marca de 1:09’16 y Sebastián Arrative, en tercer lugar con 1:11’29.

Vallejos, que logró superar su marca personal en casi tres minutos, alcanzó el primer puesto en damas con un tiempo de 1:27’58; seguida por Paulina Ripol con una marca de 1.29’22 y Adriana Millaguala con 1:32’21.

En la prueba de 5K la victoria en la categoría caballeros fue para Emanuel Castillo, seguido por Ezequiel Currumil y Néstor Reales. En damas la ganadora fue Melani Ibarra, con Agustina Sabbione en segundo puesto y María Anahí González en el tercero.

Palabra de ganadores

Tras culminar la prueba, Joaquín Arbe, dio sus impresiones sobre la competencia y su performance: «Fue una prueba dura por el viento. Yo no venía entrenando por una lesión, con un parate de seis semanas, sabía que si estaba Martín Ñancucheo se iba a hacer difícil por eso traté de aguantar su ritmo y afortunadamente pude definirlo en el remate».

Arbe adelantó que su próximos desafíos deportivos serán la participación en el XIX Campeonato Mundial de Atletismo que se celebrará en Budapest (Hungría) entre el 19 y 27 de agosto, bajo la organización de World Athletics; en el Panamericano de Chile, previsto para el mes de noviembre; y el Maratón de Valencia del mes de diciembre.

En tanto, Roxana Vallejos, celebró su primer puesto y una nueva marca personal: «Logré superar mi tiempo en casi tres minutos. Paulina es una gran atleta, mi idea era correr cerca de ella. No pensé en que podía ganar esta prueba, la idea era venir a bajar mi tiempo y a buscar un ritmo. Logré las dos cosas y tengo una gran felicidad».

Sobre los desafíos para el futuro, Vallejos confirmó que comenzará su entrenamiento para participar del Duatlón Hombre de Piedra, la máxima expresión de esta competencia, que este año se correrá el 23 de septiembre en la localidad de Tandil.

El organizador de la prueba, Gerardo Haro, mostró su satisfacción por la participación de atletas en esta décima edición de los 21k Día de la Patria: «Estamos muy contentos, superamos la expectativa con casi 500 competidores, tuvimos atletas de mucha calidad como Joaquín Arbe que no corría en el Valle desde hace 5 años, Martín Ñancucheo, y los demás que hicieron una carrera excelente y vinieron de distintas ciudades como Sierra Grande, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Puerto Madryn, entre otras».