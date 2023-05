El intercambio comercial de abril dejó un déficit de US$ 126 millones, frente al superávit de US$ 1.454 millones de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el primer cuatrimestre del año cerró con un saldo negativo de US$ 1.469 millones, contra una ganancia de US$ 2.840 millones del 2022, año que terminó con un superávit de US$ 6.923 millones.

En lo que hace al cuarto mes del año, las exportaciones cayeron 29 % para alcanzar los US$ 5.891 millones, mientras que las importaciones retrocedieron 12,6% para sumar US$ 6.017 millones.

Las exportaciones de abril mostraron que la caída interanual de US$ 2.446 millones se debió principalmente a menores ventas de maíz en grano, US$ 536 millones; trigo US$ 534 millones; harina y pellets de la extracción del aceite de soja, US$ 430 millones; aceite de soja en bruto, US$ 366 millones de dólares; cebada en grano, excluida cervecera, US$ 99 millones; biodiésel y sus mezclas, US$ 90 millones, entre otras bajas.

Por contrapartida, aumentaron las ventas al exterior de autos para el transporte de carga en US$ 115 millones; y los destinados a uso personal en US$ 72 millones, entre otras subas.

En abril, las exportaciones netas, es decir ventas menos compras, de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja registraron un superávit de US$ 732 millones, unos US$ 1.311 millones inferior a abril del año pasado.

De hecho, las exportaciones disminuyeron US$ 875 millones, mientras que las importaciones, mayormente provenientes de Paraguay y Brasil, aumentaron US$ 436 millones.

En tanto, las exportaciones netas del complejo automotriz tuvieron un saldo negativo de US$ 124 millones, casi la mitad del déficit de US$ 240 millones de abril del año pasado.

Esto llevó al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, a asegurar que el sector automotor es «un ejemplo de lo que se puede hacer industrialmente en el país”.

«Cerramos el cuatrimestre con un crecimiento del 26,9% en la producción, 21% en las exportaciones y 12% en las ventas mayoristas locales» del sector, resaltó De Mendiguren en declaraciones a Télam.

En cuanto al saldo del sector de combustibles, minerales y energía reflejó un saldo positivo de US$ 10 millones en abril, revirtiendo el déficit de US$ 298 millones del año pasado.

Las ventas totales de este capítulo cayeron US$ 57 millones de pero las importaciones retrocedieron US$ 364 millones.

En abril, el intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de US$ 714 millones; las exportaciones alcanzaron US$ 1.369 millones, y prácticamente no registraron variación respecto a igual mes del año anterior: El 80 % del total tuvo como destino a Brasil; 11,8% a Uruguay; 7 % a Paraguay; y 1,2% a Venezuela.

El comercio con el Mercosur representó 23,2% de las exportaciones y 34,6% de las importaciones totales.

En tanto, el comercio con la Unión Europea fue deficitario en US$ 236 millones de dólares, bloque con el cual las exportaciones totalizaron US$ 629 millones, con una disminución interanual de 45,6%, debido fundamentalmente a menores ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).

Las importaciones fueron de US$ 865 millones, con una caída de 10,8% respecto a igual período del año anterior por la menor adquisición de bienes de capital e intermedios.

El comercio con la Unión Europea constituyó el 10,7% de las exportaciones y el 14,4% de las importaciones totales, informó el Indec.

(Fuente: Télam)