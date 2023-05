Cadena perpetua por unanimidad para Pablo Núñez

Tras tres años de espera, la semana pasada se llevó a cabo el debate oral y público por el femicidio de Jésica Minaglia, durante el mismo la familia siempre estuvo presente, al igual que la madre y la hermana de Núñez.

Luego de escucharse los alegatos, en los cuales tanto la querella como la fiscalía solicitaron la pena máxima de cadena perpetua; por su parte, la defensa solicitó la absolución de Núñez. Desde ese momento se pasó a un cuarto intermedio hasta ayer, donde en horas del mediodía se reunió nuevamente el Tribunal Oral.

En esta instancia Pablo Núñez hizo uso de su derecho a no presenciar la lectura del fallo, pero sí estuvieron sus representantes legales.

Pasadas las 12:00, y a sala llena, la Presidenta del Tribunal dio a conocer la parte resolutiva del fallo condenatorio contra Pablo Núñez, en el cual se deja explícito que no hicieron lugar al pedido de nulidad de los defensores del femicida de Jésica Minaglia, en el cual solicitaban no fueran tenidos en cuenta el hisopado que le realizan al calzado de Núñez, el cual tenía sangre de Jésica y lo vincula a la escena del hecho, y no se habría mantenido la cadena de custodia, entre otras nulidades.

El segundo punto del fallo fue condenar a Pablo Alejandro Núñez, a la pena de prisión perpetua por considerarlo autor penalmente responsable del delito de femicidio doblemente agravado por haber mantenido una relación de pareja, y con alevosía.

Fue en esos momentos que la familia se abrazó y lloró a manera de festejo, mientras la Presidenta del Tribunal continuó su lectura diciendo que Núñez continuará detenido en el lugar de alojamiento y, además, será inscripto en el Registro Único de Personas Violentas.

(Fuente: TiempoSur)