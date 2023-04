Luque: “La política es la mejor herramienta para transformar una sociedad”

El intendente Juan Pablo Luque encabezó un acto en el que firmó convenios con instituciones deportivas y asociaciones vecinales para la concreción de obras de infraestructura en 13 barrios diferentes de Comodoro Rivadavia. “Buscamos lograr una ciudad en la que todos soñemos con cosas importantes”, recalcó el mandatario comodorense.

La actividad, que se desarrolló en horas de la noche en el Centro de Encuentro de Km. 8, contó con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; miembros del gabinete municipal; concejales; vecinalistas; y dirigentes deportivos.

Esta acción forma parte de las políticas que lleva adelante la actual gestión municipal con el objetivo de fortalecer a las distintas instituciones de nuestra ciudad, buscando facilitar el acceso y la inclusión en lo que refiere a actividades deportivas.

En ese contexto, para este semestre se avanzó con la planificación en los clubes deportivos y, especialmente, en los espacios públicos, con el fin de abarcar todos los sectores de Comodoro Rivadavia, en el marco del Plan de Obras Deportivas que viene desarrollando el Municipio.

Al respecto, Luque expuso que “para cada uno de quienes estamos comprometidos con la actividad deportiva, este encuentro es muy grato, ya que involucra a quienes tienen a cargo diferentes actividades que cumplen con la búsqueda de una ciudad igualitaria. Ese es el objetivo principal, ya que el crecimiento deportivo de Comodoro tiene que ver con la contención, sin hacer diferencias de clases sociales”.



“Digo esto porque, a veces, pasa muy rápido la historia dentro de nuestra ciudad y, hasta hace poco tiempo, no eran muchos los que contaban con la posibilidad de disfrutar de instituciones deportivas con instalaciones adecuadas. Muchos de estos espacios tenían infinidad de falencias, generando la imposibilidad de practicar una disciplina como corresponde en una de las ciudades más grandes e importantes del país, como es Comodoro Rivadavia”, insistió.

Asimismo, señaló que “este proyecto político tiene un norte bien marcado respecto a sus decisiones y eso es una gran satisfacción. Tenemos una gran cantidad de gente que disfruta, visualiza y reconoce que el trabajo y la inversión que hacemos en el deporte es positiva, con una ciudad cruzada trasversalmente en todos los barrios, sectores y clases sociales con mucha actividad deportiva”.

En esta misma línea, afirmó que “buscamos lograr una ciudad en la que todos soñemos con cosas importantes y, para ello, necesitamos del acompañamiento de la comunidad deportiva. Estamos muy agradecidos con los dirigentes deportivos y a cada persona que se involucra en ayudar a otros, trabajando gratuitamente para contener a un montón de chicos simplemente porque aman a su club”, agregó.

En ese sentido, el intendente recalcó que “contamos con la gran labor del gabinete municipal, un equipo que está comprometido junto a nuestros concejales, ayudándonos a que eso suceda. Pero, sobre todo, el trabajo de los dirigentes nos apuntala todos los días y nos levanta la moral cuando vamos a una institución y la vemos crecer”.

“Muchos clubes de nuestra ciudad lograron cambiar su historia gracias a esta decisión que tomamos de invertir en deportes e, incluso, instituciones como Tiro Federal o Caleta Córdova contaron con obras que quizás nunca soñaron por el mero hecho de estar lejos. En estos clubes, la mayoría de las categorías tenían 5 o 6 chicos y hoy hay más de 50 o 60 chicos, por lo que multiplicamos por 10 la cantidad de niños y niñas que empezaron a realizar actividad física”, puntualizó.

“Necesitamos el acompañamiento de todos para hacer un Comodoro y una provincia más grande”

Del mismo modo, el jefe comunal expresó que “desde nuestro lugar, buscamos seguir profundizando las inversiones en materia de deportes, tal como lo hacemos en obras públicas, servicios, salud y educación. No debemos tener miedo de comunicar que la política es la mejor herramienta para transformar una sociedad, aun con el descreimiento de la gente hacia la dirigencia, algo de lo que nos tenemos que hacer cargo”.



“Venimos haciendo un gran esfuerzo y eso nos permite caminar de frente a nuestra gente, sin temor en recorrer ningún barrio de la ciudad, porque todo lo que dijimos, lo cumplimos. Estamos a pocos meses de finalizar 4 años de gestión y nos vamos a ir con la tranquilidad de haber aportado un granito de arena en la historia de Comodoro, lo que me enorgullece”, recalcó.

Finalmente, Luque manifestó que “tenemos problemas y errores en la gestión, pero tenemos la humildad de reconocerlos. Necesitamos del acompañamiento de todos para hacer un Comodoro y una provincia mucho más grande, tal como nos merecemos”.

“Estas acciones mejoran sustancialmente la realidad de los clubes”

En tanto, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, sostuvo que “queda a la vista las políticas públicas concretas que pregonamos como gestión, al observar que en este acto contamos con clubes grandes y chicos y vecinales de la zona sur y del norte de la ciudad”.

Continuando en ese tenor, afirmó que “aquellos que provenimos de la dirigencia deportiva sabemos lo difícil que es generar infraestructura para que nuestros chicos y chicas puedan desarrollarse cada día mejor, ya sea en lo que tiene que ver con deportes competitivos o en materia de contención social”.

“Es un día de inmensa alegría para los dirigentes, porque se trata de soñar y diseñar mejoras en cada una de sus instituciones, con el acompañamiento del Estado y la posibilidad de ver esos avances en el corto plazo. Algunas de las obras parecen menores, pero realmente modifican, y mucho, la vida de un club”, enfatizó.

Para cerrar, Sampaoli indicó que “nos pone muy contentos ver este Centro de Encuentro en movimiento, con sus actividades repletas de participantes. Este edificio le cambió la dinámica no solamente a Km. 8, sino a toda la zona norte de la ciudad”, finalizó.

“Debemos cuidar y defender estas políticas deportivas”

Por su parte, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, valoró que “esta gestión ha decidido hacer en la acción y desde el territorio, mostrando que realmente las cosas se pueden concretar. Creo que hemos demostrado que la única forma de que los sueños se hagan realidad es trabajando en conjunto”.

“Este es el proyecto de lo que vamos a realizar en este primer semestre, con algunas obras que vamos a llevar adelante. Todos pueden ver lo que hacemos, que no vamos solo a un club, que trabajamos en un barrio y que no alentamos solo la competencia, sino que también invertimos en contención. Incluso escuchamos y apoyamos las nuevas modalidades, como es la calistenia, proyectando la primera plaza para esta disciplina en Comodoro”, adelantó.

Del mismo modo, agradeció “a las asociaciones vecinales, que nos dejan trabajar en conjunto y pensar que, desde una decisión política, se puede concretar un cambio para la ciudad. Contamos con la decisión política de Juan Pablo Luque para avanzar en estas temáticas y estoy orgulloso de ello”.

Asimismo, aclaró que “esta es una firma formal de acuerdos, pero algunos ya se iniciaron y en un mes y medio vamos a estar terminando. Otros generarán cambios, como el Club San Martín, que hace 30 años pasa un canal por el medio de la cancha y eso lo vamos a cambiar; o en La Floresta, que estamos techando el primer playón de la ciudad, que se va a transformar en un gimnasio cerrado para el invierno”.

“Quizás algunos duden si la inversión es buena o es mala, cada uno de nosotros sabe que es correcta, que tenemos que cuidarla y defenderla; por ende, tenemos que cuidar y defender este proyecto político que entendió que el deporte es esencial”, concluyó Martínez.

“Nuestro deseo es que se siga transformando la ciudad”

Desde la Asociación Vecinal de barrio Castelli, su presidenta, Viviana Venegas, destacó que “este es un momento muy emocionante para todos porque la presencia de tantos chicos demuestra que el deporte ayuda, une y, sobre todo, los sacas de la calle”.

“En nuestro caso particular, venimos trabajando desde hace 5 años con el Club Universitario, apostando al trabajo en red, porque creemos que es importante que una vecinal acompañe a un club. En su momento, empezamos con 10 o 12 chicos que no lograban completar una categoría, y hoy tenemos alrededor de 70”, apuntó.

En esa línea, la vecinalista describió que “estamos firmando la realización del mejoramiento del sector de vestuarios de nuestro predio deportivo, lo que significará un gran cambio, sobre todo para los chicos, que valoran cada cosita que se logra”.

Del mismo modo, Venegas afirmó que “esto es trabajo de gestión y creemos que las políticas deportivas deben mantenerse y para eso tenemos que cuidarla, ya que se trata de algo que les deja mucho a nuestros chicos. Estamos muy contentos y agradecidos; nuestro deseo es que se siga fortaleciendo y transformando toda la ciudad”.

“Es posible crecer con una política deportiva firme, concisa y concreta”

En concordancia, el presidente del Club Talleres Juniors, Julio Naduán, expuso que “nuevamente nos convocan para ayudarnos a seguir proyectándonos, con obras que se prometen y se concretan. Desde el Municipio vienen acompañando a todas las instituciones y nos enseñan que es posible crecer con una política deportiva firme y concreta”.

“Todos los clubes hemos avanzado y está en nosotros saber cuidar y fortalecer lo que se nos está dando. Talleres es un fiel ejemplo de que, cuando se quiere y se nos acompaña, se puede, porque éramos una institución prácticamente desaparecida y nos fueron mostrando el camino; todo lo que se nos dijo se cumplió y hoy nuestra situación es diferente”, relató.

En ese sentido, manifestó que “esta política deportiva nos ha hecho mucho bien y es nuestra obligación cuidarla y mantenerla, ya que el deporte es lo más igualitario que existe porque convergen todos los estamentos sociales: dentro de la cancha somos todos iguales”.

Finalmente, Naduán agradeció a las autoridades municipales e indicó que “mediante este convenio, vamos a contar con iluminación, algo que veníamos deseando desde hace tiempo. Debemos cuidar y acompañar a esta gestión, que trabaja permanentemente por el deporte”.