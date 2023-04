Encuestas y sondeos en un oscuro escenario electoral

Por Karina Cecuk

El Gobierno apuesta al respaldo del FMI para contener la crisis cambiaria y espera una apertura favorable de los mercados para este miércoles.

La corrida cambiaria acelera los tiempos en el armado electoral, aunque en el Gobierno la prioridad está puesta en resolver el escenario económico financiero. Alberto Fernández y Sergio Massa afrontan una situación compleja, mientras el kirchnerismo se mantiene al margen.

Ocurre que este es un año electoral y el contexto en torno al dólar no le hace ningún favor al oficialismo.

El renunciamiento de Fernández a la candidatura por la reelección no surtió efecto alguno en relación a los mercados, no positivo al menos.

Desde el ala dura del oficialismo buscan despegarse del Gobierno, pero está claro que es muy tarde para intentar esa maniobra, el electorado no distingue, más bien reconoce en cada dirigente del panperonismo al gobierno de turno.

Toda la atención está puesta sobre la figura de Sergio Massa, y en los que claman por Cristina candidata saben que no hay vuelta atrás, aunque se esfuercen por instalar la imagen de la expresidenta como el amuleto para las elecciones 2023.

Massa se posiciona como el “piloto de tormentas”, pero eso solo podría surtir efecto si funciona el plan para frenar la, escalda del dólar y atacar la inflación de cara a la próxima medición que llegará en 20 días.

Las consultoras no tardaron en salir a la calle a buscar respuestas del electorado, entendiendo que si las elecciones fueran mañana el escenario resulta claramente adverso al oficialismo.

Cómo se posicionan los dirigentes nacionales en la preferencia de los electores fue el tema de consulta en las encuestas de los últimos días.

Las encuestas

Según Opina Argentina, Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente nacional con mayor imagen positiva (49%). Detrás se ubica Javier Milei (44%), Sergio Massa (36%), María Eugenia Vidal (35%) y Patricia Bullrich (35%).

Mauricio Macri es el dirigente nacional con mayor nivel de imagen negativa (75%), seguido por Alberto Fernández (71%) y Cristina Kirchner (68%).

Rodríguez Larreta se impone en la interna de JxC con amplia ventaja en los dos escenarios que se evaluaron.

En el primer escenario, Rodríguez Larreta gana con el 16%, frente a Bullrich (10%) y Gerardo Morales (5%).

En el segundo escenario, sin precandidatos del radicalismo, Rodríguez Larreta amplía la victoria con 18% sobre 11% de Bullrich.

JxC se impone como la fuerza más votada en las primarias:

En el escenario I, con el 31% frente al 26% del Frente de Todos. Los libertarios quedan terceros con el 23%.

En el escenario II, con el 29% frente al 26% del Frente de Todos y 24% de los Libertarios.

Por otra parte, Zurban y Asociados muestran a Milei detrás de Massa en sus mediciones.

También en este caso Rodríguez Larreta exhibe la mejor imagen positiva con el 37,0% y una imagen negativa del 50,7%.

Patricia Bullrich 36,3% positiva y 54,4% negativa.

Sergio Massa se ubica tercero, con 35,6% positiva y 56, 3% negativa.

Más atrás llega Cristina Fernández con un 34,0% positiva y 64,2% negativa.

Detrás se ubica Javier Milei con un 33,4% positiva y 53,9% negativa.

Encuestas y sondeos son solo un termómetro del escenario electoral de cara a las elecciones presidenciales 2023, y las fuerzas políticas en danza deberán definir estrategias en un contexto adverso.

Resta mucho tiempo para las PASO a nivel nacional, y por ello se vuelve fundamental que el Gobierno logre metas positivas si quiere ser de la partida.

Los sindicatos son cautos en su apoyo a los dirigentes nacionales y siguen expectantes los movimientos de la Economía.

Chubut en el centro de la escena

La Patagonia tiene un rol ínfimo en el escenario electoral nacional por el escaso caudal de votos, pero en la Economía cumple un rol fundamental.

Habida cuenta que Neuquén y Río Negro ya echaron las cartas con las elecciones anticipadas, Chubut deberá definir con claridad la partida.

Si desdobla evita el efecto arrastre de la elección nacional, pero el panperonismo deberá elegir bien sus cartas si no quiere quedar atado a la ola amarilla que arraso en las elecciones municipales de Trelew.

Una vez más la suerte está echada y las apuestas sobre la mesa, donde el oficialismo debería fortalecerse en un contexto de unidad y espera tener una chance ante el oscuro escenario electoral.